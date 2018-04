Vermischtes Kümmersbruck

03.04.2018

44

0 03.04.201844

Nach der Wahl am 25. Februar hat sich der Pfarrgemeinderat von St. Antonius/St. Wolfgang konstituiert. Im Vorstand sitzen jetzt zwei Frauen und drei Männer. Die Sprecherposition ist weiblich besetzt.

Zehn Sachausschüsse

Respekt als Ziel

Von 24 Kandidaten schafften beim Urnengang 20 den Sprung in das Gremium. Die Wahlbeteiligung lag bei 9,93 Prozent. Neben den 20 gewählten Räten Ingrid Blödt, Christine Finsterer, Lena Finsterer, Sonja Finsterer, Louisa Gmeiner, Angelika Hammer, Christian Haupt, Bernhard Hiltl, Regina Kern, Felix Kick, Andrea Koller, Bettina Koller, Markus Mahal, Veronika Roggenhofer, Martin Sarnowski, Georg Smarzly, Ludmilla Stark, Gabriele Strehl, Michael Ströhl und Karl Zimmerer gehören dem Pfarrgemeinderat auch Pfarrsekretärin Kerstin Gmeiner, Gemeindereferentin Elisabeth Harlander, Pfarrvikar Thomas Arokiasamy und Pfarrer Wolfgang Bauer an. Der neue Pfarrgemeinderat kam zur konstituierenden Sitzung zusammen und wählte Ingrid Blödt zur Sprecherin sowie Christian Haupt und Martin Sarnowski zu deren Stellvertretern. Georg Smarzly wurde als Schriftführer gewählt. Stellvertreterin ist Veronika Roggenhofer. Somit sind im neuen Vorstandsteam zwei Frauen und drei Männer vertreten.Das Gremium setzte folgende zehn Sachausschüsse ein: Caritas und Soziales; Ehe, Familie, Erziehung, Katechese; Eine-Welt-Arbeit und Umwelt; Erwachsenenbildung; Feste und Feiern; Jugend; Liturgie und Pastoral; Öffentlichkeitsarbeit; Ökumene; Senioren. Bezüglich des Jahresprogramms wurde das Ökumenische Fest mit dem Pfarrfest zusammengelegt, so dass am Abend des 9. Juni die Ökumene im Mittelpunkt steht und am 10. Juni mit dem Pfarrfest weiter gefeiert wird.Lange Überlegungen gingen bezüglich der Pfarrwallfahrt voraus, deren Ziel heuer nicht mehr der Habsberg, sondern das Kloster Ensdorf ist. Eingeladen dazu sind Kinder und Erwachsene. Am vorgesehenen Termin, 23. September, wird sich die ganze Pfarrgemeinde auf den Weg machen. Am 29. September wird die Pfarrgemeinde an der Diakonenweihe im Regensburger Dom teilnehmen, da ein Kandidat für das nebenamtliche Diakonat aus St. Antonius/St. Wolfgang stammt. Der Pfarrgemeinderat will mithelfen, dass die Pfarrei von St. Antonius und St. Wolfgang als Kirche vor Ort "draußen vor der Stadt, wachbleibt für das Ankommen Gottes" (Silja Walter). Diese Aufgabe sei in Zukunft immer wichtiger. Dem Gremium sind unter anderem folgende Leitlinien wichtig: "Wir vertrauen Gott, der uns Mut macht, offen zu sein für alle, die zu uns kommen. Jede und jeder ist uns willkommen, unabhängig von seiner Nähe oder Ferne zur Kirche. Wir legen Wert auf eine kooperative Pastoral."Auch ein gutes Miteinander mit der evangelischen Kirchengemeinde wird angestrebt. Weiter heißt es in den Zielsetzungen: "Wir wollen die frohe Botschaft, dass Gott uns liebt, selbst annehmen. Daraus ergibt sich für uns die Gottes- und Nächstenliebe, Solidarität, Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Deshalb trauen wir einander etwas zu und ermutigen uns gegenseitig. Wir achten auf respektvolle Kommunikation."