Vermischtes Kümmersbruck

07.11.2017

Mit besten Wünschen aus dem Rathaus - das Jahr 2018 kann beginnen, zumindest was den Kalender betrifft: Der liegt jetzt im Rathaus auf und zeigt auf zwölf Schwarz-Weiß- Bildern Einblicke in die "Vergangenheit unserer Dörfer und Ortsteile", wie es Bürgermeister Roland Strehl im Vorwort ausdrückt.

Und tatsächlich, viele müssen bei diesen Bildern aus der Vergangenheit schon zweimal hinschauen, um die Lage der Häuser und Bauwerke, auf den geschichtsträchtigen Seiten identifizieren zu können.Mindestens genauso interessant sind die abgebildeten, längst verstorbenen Menschen, die seinerzeit das Leben in den Dörfern und Ortsteilen rund um die jetzige Kommune Kümmersbruck kärglich und ärmlich gemeistert haben. Die bäuerlich geprägten Wohnstätten waren nicht selten Arbeitsstelle oder auch Stall. Der Kalender 2018 der Gemeinde Kümmersbruck ist, wenn man so will, eine geschichtsträchtige Reise zurück in deren Geschichte. Folgende Bilder sind zu sehen: Eine Ansicht vom Dorfweiher und der landwirtschaftlichen Hofstelle Schanderl in Köfering um 1930; die Metzgerei, Krämerei und Flaschenbierhandlung Heinrich Feil Kollerhof am Dorfplatz mit Inhaber um 1912; Metzgerei/Gastwirtschaft Josef Hirzinger (später abgebrochen wegen Straßenneubau) Lengenfeld; Innenhof, später Filmtheater, Tanzsaal Metzgerei/Gastwirtschaft Hirzinger, abgebrochen beim Straßenbau; der Gasthof Blaue Traube von Georg Birner in Haselmühl; eine Ortsansicht mit dem Hammerherrenschloss, der Kirche St. Nikolaus und dem alten Schulhaus von Theuern.Weitere Motive sind: die Brücke über die Vils in Haselmühl (Aufnahme von 1913, mit damaliger Gewehr/Emailfabrik); eine Postkartenansicht von Theuern um das Jahr 1960; die katholische Pfarrkirche St. Antonius, mit ehemaligem Mesner-/Lehrerwohnhaus in Kümmersbruck; das Wasserschloss in Moos; das ehemaliges Geiger-Haus, Vilstalstraße, Ortsmitte von Haselmühl um 1922, mit Bewohnern und ein Luftbild der Ortsdurchfahrt von Lengenfeld (etwa 1965 bis 1970). Die Umschlagseite ziert eine Aufnahme von Theuern. Das Foto zeigt den Kindergarten mit dem Bahngleis.