Vermischtes Kümmersbruck

20.07.2017

Er sitzt da und wartet. Bloß auf was oder wen? Den dritten Tag in Folge steuerte ein Papagei in der Kümmersbrucker Siedlung in der Straße "Am Krumbach" denselben Baum an. Dort thront der rotgefiederte Geselle mit blauem Bauch hoch oben in der Krone, geschützt vom Blätterdach und weit genug entfernt, dass man (meistens) kein Foto machen kann. Trotzdem wurden die Anwohner auf ihren neuen Straßenvogel aufmerksam. Eine davon wandte sich an die Amberger Zeitung. "Es wird ihn doch keiner ausgesetzt haben", hoffte Andrea Baumgärtner. Auch auf Facebook in der Rubrik "Suche/Biete" wird über das Schicksal des Vogels spekuliert. Bislang ohne Hinweis auf den Besitzer.