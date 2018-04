Vermischtes Kümmersbruck

11.04.2018

Helmut Igl wurde erneut einstimmig zum Vorsitzenden der Siedlergemeinschaft Kümmersbruck gewählt. Er hat mit seinen 372 Mitgliedern eine geballte Macht von Siedlern hinter sich. Etliche von ihnen wurden bei der Hauptversammlung für langjährige Treue ausgezeichnet.

Jubilare 20 Jahre Mitgliedschaft: Gerhard Pirner, Hermine Walter



30 Jahre: Juliane Schiffauer



40 Jahre: Josef Gold, Werner Schneider



50 Jahre: Anna Sieber, Anna März, Ludwig Rummel, Josef Schlegl. (e)

Vorstand 1. Vorsitzender: Helmut Igl



2. Vorsitzender: Alexander Luber



Kassier: Gerhard Breitkopf



Schriftführer: Tobias Spies



Revisoren: Manfred Moser Raimund Walter (e)

Wenn man jetzt noch in Rechnung stellt, dass die Kümmersbrucker Siedlergemeinschaft eine von vier in der Gemeinde ist, dann findet das durchaus Anerkennung auf Kreis- und Bezirksebene im Verband. Das hob Kreisvorsitzender Reinhard Ott hervor, der vor 44 Versammlungsteilnehmern einen Überblick gab über die zahlreichen Aktivitäten im Kreis.Als Vertreter der Gemeinde informierte SPD-Fraktionssprecher Manfred Moser über den baldigen Beginn des Brückenbaus in Gärmersdorf und die geplante Dorfplatz-Erneuerung in Kümmersbruck. Vorsitzender Helmut Igl erstattete seinen Rechenschaftsbericht, der von der Vorstandsarbeit bis zu Ausflügen und Geselligem reichte. Weil dann auch noch Kassier Gerhard Breitkopf von einem Kassenstand berichtete, "der in Ordnung ist und ein Plus aufweist", war die Neuwahl des Vorstands dann nur mehr Formsache.