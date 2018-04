Vermischtes Kümmersbruck

Haselmühl. Acht Kinderfeuerwehren gibt es derzeit im Landkreis: Um diese richtig auszubilden, hat der Landesfeuerwehrverband Bayern in Zusammenarbeit mit allen Regierungsbezirken eine Handreichung in Form einer Informationsmappe entworfen. Diese wurde jetzt im Feuerwehrhaus Haselmühl an Vertreter der Kinderfeuerwehren im Landkreis übergeben.

Zu diesem Termin kamen die Fachbereichsleiterin des Bezirksfeuerwehrverbandes Oberpfalz, Denise Ackermann, der Fachbereichsleiter des Kreisfeuerwehrverbandes Amberg-Sulzbach, Harald Schmidt, Kreisbrandrat Fredi Weiß, Kreisbrandinspektor Hubert Blödt sowie die Kreisbrandmeister Michael Iberer, Hans Sperber, Helmut Braun und Sven Schmidt gerne. Fredi Weiß nutzte die Gelegenheit, um Denise Ackermann und Harald Schmidt Anerkennung für ihr Engagement für die Kinderfeuerwehren auf Landkreis- und Bezirksebene zu zollen.Fachbereichsleiterin Denise Ackermann stellte das Logo der Kinderfeuerwehren Bayern und die wichtigsten Inhalte der Infomappe vor - die Themen Betreuer, Versicherungsschutz sowie Lerninhalte. Abschließend wurden die Ordner an die Vertreter der Kinderfeuerwehren Haselmühl, Hohenkemnath, Ursensollen, Ensdorf, Adertshausen, Hahnbach und Auerbach übergeben.