Vermischtes Kümmersbruck

15.06.2017

Ein junger Mann aus Amberg wurde am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der B 85 Höhe Haidweiher lebensgefährlich verletzt. Beim Wenden übersah ein Sattelzugfahrer den 20-jährigen Leichtkraftfahrer und prallte mit ihm zusammen.

Nach Angaben der Polizeiinspektion (PI) Amberg war der 60-jähriger Lastwagenfahrer und dessen Beifahrer von Schwandorf kommend in Richtung Amberg unterwegs. Der Kradfahrer fuhr mit seiner Honda hinter dem Sattelzug her. Welchen Abstand er zu dem Lastwagen hatte, sei laut den Beamten noch nicht bekannt. Wie die Polizei mittteilte, hielt der Sattelzugfahrer offensichtlich kurz nach Haidweiher an der rechten Straßenseite an und wollte umkehren. Dabei übersah der 60-Jährige den jungen Mann hinter sich, welcher nicht mehr ausweichen konnte und mit dem Lastwagen zusammenkrachte.Mit mehreren Knochenbrüchen und inneren Verletzungen brachte das BRK den Kradfahrer ins Amberger Krankenhaus. 25 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kümmersbruck und Hiltersdorf waren ebenfalls vor Ort. Der Sattelzugfahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Den Schaden am Leichtkraftrad beziffern die Beamten auf etwa 5000 Euro, den am Sattelzug auf knapp 500 Euro. Beide Fahrzeuge stellte die Staatsanwaltschaft Amberg sicher, gegen den 60-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.Die PI Amberg bittet Zeugen, die etwas zum Umfallhergang sagen können, sich unter der Telefonnummer 09621/890-320 zu melden.