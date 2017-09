Vermischtes Kümmersbruck

19.09.2017

16

0 19.09.201716

Es ist klar, dass dieses Thema nicht einfach, sondern recht differenziert und auch emotional ist. Fakt ist, dass wir in unserer aktuellen Entwicklung als Industrienation ein generelles Verkehrsproblem haben. Höchste Mobilität der Bevölkerung und just-in-time Strategien der Industrie führen zu enormen Verkehrsdichten. Nicht nur in Kümmersbruck.

Deshalb ist ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Verkehr von allen gefordert. Dies betrifft nicht nur Politik, Logistiker und Industrie, sondern auch jeden von uns, der ein Auto besitzt und Straßenverkehr verursacht. Vermutlich kann jeder mit seinem Fahrverhalten noch sorgfältiger und verantwortungsvoller umgehen als bisher und damit zumindest in unserer Gemeinde dazu beitragen, die Gesundheits- und Feinstaubbelastungen etwas zu reduzieren.Unsere Verantwortung geht aber noch weiter. Sie hat auch unsere Kinder und zukünftige Generationen zu berücksichtigen. Wir tragen deshalb auch für eine intakte Umwelt und Natur Verantwortung, um zukünftigen Generationen ausreichende Lebensgrundlagen zu erhalten. Dies gilt auch und vor allem in unserer unmittelbaren Umgebung. Alle gravierenden Eingriffe in die Natur sind deshalb sorgfältig abzuwägen.Ich bin deshalb den Gemeinderäten dankbar, dass sie uns die Möglichkeit geben, Verantwortung zu übernehmen und wir uns durch das Ratsbegehren an einem demokratischen Entscheidungsprozess über die Westumgehung beteiligen können. Ich bin dem Bürgermeister dankbar, dass er eine ausgewogene Informationsveranstaltung organisiert hat und es allen Bürgern ermöglicht hat, Fragen zu stellen und sich Gehör zu verschaffen. Ich wundere mich nur, dass sich keine Gemeinderäte der SPD oder Mitglieder des SPD-Ortsverbandes an dieser Veranstaltung beteiligt haben.So kann ich aufseiten der Befürworter in der SPD nur die kurzen Ausführungen im Artikel vom 11. September für meine Abwägung zugrunde legen. SPD-Vorstandsmitglied Hartinger findet es schade, dass es die meisten Leute nicht interessiere, ob die Westumgehung gebaut wird. Diese Einschätzung deckt sich nicht mit meiner Wahrnehmung. Gemeinderätin Rambach zeigt sich verärgert, dass die Widerständler keine Verantwortung für andere übernähmen. Gerade die Verantwortung für unsere Kinder und zukünftige Generationen, aber auch für die Umwelt und Natur ist der Grund für den Widerstand gegen dieses große und teure, aber wenig entlastende Straßenbauprojekt. Soweit der Fraktionsvorsitzende Moser die bisher schon angefallenen Kosten als Argument für die Westumgehung anführt, ist dem entgegenzuhalten, dass die Kosten beim Straßenbauamt (angeblich 1,8 Millionen Euro) nicht von der Gemeinde zu tragen sind und dort als Personalkosten so oder so anfallen, unabhängig vom konkreten Projekt. Die erworbenen Grundstücke stellen sicher einen entsprechenden Gegenwert für die Gemeinde dar, so dass ein Nachteil hierin nicht gesehen werden kann.Sicher nicht ernst gemeint hat Frau Rambach ihre Einschätzung, dass die betroffene Landschaft schon durch die Stromleitung so gestört ist, dass die Bebauung durch die Straße einschließlich des Flächenverbrauchs nicht mehr ins Gewicht falle. Gleiches gilt für den Hinweis von Herrn Hartinger, wonach das Wiesental schon durch die Autobahn abgeschnitten und der Natur durch die Umgehungsstraße deshalb nicht noch mehr geschadet werde. Sollten diese Beurteilungen tatsächlich von beiden SPD-Gemeinderäten ernst gemeint sein, würde mich ein solch geringes Umweltbewusstsein erschrecken.Ich habe die Vor- und Nachteile der Westumgehung versucht sorgfältig abzuwägen. Mein Urteil fällt wegen der geringen Entlastungswirkung von lediglich einem Drittel für die Anwohner der Vilstalstraße - dies ein Gutachter so prognostiziert - im Verhältnis zu den irreparablen und gravierenden Umweltschäden klar gegen die Westumgehung aus.Martin Sarnowski, Kümmersbruck