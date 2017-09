Vermischtes Kümmersbruck

19.09.2017

19.09.2017

Solidarität - ja, Westumgehung - ja. Ich bitte alle Mitbürger am 24. September zum Bürgerentscheid zu gehen. Sie können sich für Lurche und Eidechsen entscheiden oder für die vielen lärmgeplagten Anwohner.

Allen, denen die Gesundheit und das Leben der Mitbürger im Ortskern von Haselmühl etwas Wert ist, setzen ihr Kreuzchen - ja zur Westumgehung. Ich lebe seit 59 Jahren an der Ortsdurchfahrt. Mir liegen Unterlagen vor - jederzeit einsehbar - aus dem Jahr 1971, aus denen hervorgeht, dass eine Umgehung dringend gefordert wird. Leider sind die meisten Personen der Unterschriftenaktion mittlerweile verstorben.Ich bin der Meinung, dass die Natur im Wiesental den Einschnitt übersteht - siehe den Autobahnbau. Mein Haus steht sieben Meter von der Staatsstraße entfernt, und für uns Anlieger würde eine Umgehung viel Entlastung bringen. Wir erhoffen uns keine himmlischen Verkehrsverhältnisse, wie es von den Gegnern der Umgehung beschrieben wird, sondern nur eine Entlastung. Jeder Lastzug, der vom Vilstal nach Amberg über die neue Umgehung fährt, ist für uns ein Gewinn an weniger Lärm und weniger Luftverschmutzung.Der Einbau von Lärmschutzfenstern bringt vielleicht in der Wohnung eine Verbesserung, jedoch nicht in den Gärten und Balkonen. Ich darf außerdem darauf hinweisen, dass ein Antrag über den Einbau von Lärmschutzfenstern 2013 vom Straßenbauamt Amberg abgelehnt wurde. Begründung: Mein Haus liegt nicht nahe genug an der Straße. Ich wünsche allen Initiatoren der Interessengemeinschaft Natur erhalten, dass sie auch im hohen Alter mit dem Fahrrad oder Rollator Getränkekisten und Einkäufe tätigen können, wie es in ihrer Argumentation vorgeschlagen wurde - ohne ein Auto zu benötigen.Sechs Millionen Euro sind sehr viel Geld. Man möge doch den Nutzen für die Bevölkerung sehen. Es wurden und werden noch viele Euros von der Gemeinde ausgegeben: Man denke an die neu geplante Ortsmitte Kümmersbruck (2,1 Millionen Euro), Hallenbad-Erweiterung, WC-Anlage am Kirchensteig. Hier hat niemand gefragt, ob die Gärmersdorfer, Moosacher und Engelsdorfer diese Projekte brauchen. In der Werbebroschüre der IG wird jedoch darauf hingewiesen, dass sie zahlen müssen, obwohl sie die Umgehung nicht benützen.Leider ist die Westumgehung zum Politikum geworden, das auf dem Rücken der Ortsansässigen ausgetragen wird. Wie kann man genau 13:12 abstimmen beim Ratsbegehren, wenn man seine eigene verantwortungsvolle Stimme (Gewissensentscheidung) dazu abgibt? Die Welt wäre in Ordnung, wenn die Mehrheitspartei im Kümmersbrucker Gemeinderat sich an ihr Versprechen vom Februar des Jahres 1993 gehalten hätte. Hier wird in der Parteizeitung "Pro & Contra" auf zwei Seiten die Ortsumgehung gefordert und gefördert. Leider haben sich einige Gemeinderäte bei der Abstimmung an ihre Forderungen von damals nicht mehr erinnert.Josef Donhauser, Haselmühl