Vermischtes Kümmersbruck

19.09.2017

18

0 19.09.201718

"Wir alle müssen für saubere und gesunde Luft sorgen - ein durchaus lobenswerter Ansatz. Dass Lärm krank macht, ist wissenschaftlich erwiesen - danke für den Hinweis auf diese erwiesene Tatsache. Die vollkommene Entlastung von Lärm und Abgasen im Vilstal durch die Westumgehung - leider ein Trugschluss! Die Entlastung der Vilstalstraße wird auf etwa 6000 Fahrzeuge pro Werktag geschätzt.

Das Aufkommen der geplanten Westumgehung wird mehr als 14 000 Fahrzeuge pro Tag betragen, Tendenz steigend. Nicht zuletzt deswegen, weil die Umgehung ein willkommener Autobahnzubringer für halb Amberg in Richtung Süden sein wird. Das bedeutet wesentlich höheres Verkehrsaufkommen bei wesentlich höheren Geschwindigkeiten mit wesentlich mehr Lärm- und Abgasbelastungen.Die Rechnung geht nicht auf. Am schlimmsten wird es ohne Lärmschutz die Anwohner der Platte und am Vilsanger treffen. Die Anwohner am Ende der Sackgasse Falkenstraße beispielsweise sind nicht einmal 200 Meter entfernt. Der Lärm wird aber sicher im Tal zu hören sein, wie eben die Autobahnbrücke schon heute bei bestimmter Wetterlage gut zu vernehmen ist. Um hier noch mal die Wissenschaft zu bemühen: Schall (auch die Abgase) bewegt sich ja bekanntlich von oben nach unten und wird so zusammen mit den verbliebenen 12 000 Fahrzeugen im Vilstal für einen gewissen Stereo-Effekt sorgen. Gleiches gilt übrigens für die Köferinger Straße. Die wenigen Lkw, die dort dann nicht mehr Richtung Grammer fahren, werden in wesentlich höheren Stückzahlen aus Amberg in Richtung Süden donnern und dann nicht mehr mit relativ gemütlichen 50 km/h, sondern mit Geschwindigkeiten von 80 km/h oder auch mal mehr. Die Umgehung kommt sowieso? Warum dann also nicht gleich warten, bis der Freistaat Bayern die Umgehung alleine baut und komplett bezahlt?Die somit eingesparten mindestens sechs Millionen Euro, wahrscheinlich aber weit mehr, könnten so endlich in die dringend benötigten Verkehrsprojekte in Gärmersdorf, Moos, Engelsdorf und Lengenfeld fließen, die seit Jahren aus Geldmangel verschoben werden und für die dann über Jahrzehnte kein Geld mehr vorhanden sein wird - ganz zu schweigen von anderen wichtigen Gemeindeprojekten. Dass die Vilstalstraße mit der Umgehung zur Gemeindestraße würde und alle großflächigen Reparaturen künftig durch die Gemeinde und somit von den direkten Anliegern bezahlt werden müssen, scheint übrigens auch nicht jedem bewusst zu sein. Alles in allem ein sehr hoher Preis für eine äußert überschaubare Entlastung. So erstaunt es, warum nachhaltige Alternativen wie die Ostumgehung allenfalls milde belächelt, aber nie ernsthaft geprüft wurden - zumindest nicht in einer für den Großteil nachvollziehbaren Art und Weise.Man muss kein Bauoberrat sein, um zu unterstellen, dass eine Lösung Richtung Osten billiger wäre und man mehr Pendler erreicht - ohne eine tägliche Zusatzbelastung von 8000 Fahrzeugen pro Tag in der Region. Die Umgehung wurde im Vorfeld mit einer Operation verglichen. Jeder kluge Mensch wird sich bei einer Operation solcher Tragweite sehr wahrscheinlich eine zweite Meinung einholen. Schäden bleiben sonst irreparabel.Beate Fenk und Judith Klötzl, Haselmühl