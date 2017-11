Mahmal am Ortseingang von Lengenfeld erneuert

Vermischtes Kümmersbruck

12.11.2017

6

0 12.11.2017

Auf Initiative der Dorfgemeinschaft Lengenfeld haben viele fleißige Hände das Kreuz am Ortseingang restauriert. Reinhold Rösel, der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, scharte zur feierlichen Segnung des Werks trotz fast schon winterlicher Temperaturen eine große Zahl von Lengenfeldern auf dem Hof der Familie Ehbauer um sich.

Rösel dankte der Familie Ehbauer dafür, dass sie einen Platz für das Kreuz und auch für die Feier zur Verfügung stellte. Mitarbeiter des Kümmersbrucker Bauhofs haben das Kreuz in ihrer Freizeit restauriert. Hans-Georg Hierl aus Ebermannsdorf bemalte den Korpus, den er gesponsert hat. Der genaue geschichtliche Hintergrund zu diesem christlichen Mahnmal lässt sich nicht mehr klären. Die einzige Information, die der Verein hat, ist, dass das Kreuz weit vor dem Zweiten Weltkrieg errichtet worden ist. Im Krieg musste es dann zum ersten Mal restauriert werden.Bürgermeister Roland Strehl würdigte die Dorfgemeinschaft für die Initiative, dieses Symbol nun wieder zu erneuern und überreichte dem Vorsitzenden einen kleinen Zuschuss der Gemeinde. Pfarrer Wolfgang Bauer sprach bei der Segnung davon, dass Kreuze wertvolle Zeichen am Wegesrand seien. Danach blieb man noch in gesellige Runde beisammen, bei gegrillten Bratwürsten und Bier.