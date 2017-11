Vermischtes Kümmersbruck

01.11.2017

25

0 01.11.201725

"Hier in Kümmersbruck habe ich eine militärische Heimat gefunden", erklärte Major Jürgen Seim. Es gab einen Kommandowechsel bei der 1. Kompanie des Logistikbataillions 472 in der Schweppermannkaserne. Denn in den vergangenen Tagen gab Seim das Kommando an Bataillonskommandeur Oberstleutnant Alexander Kolb zurück. Mit der Führung der Kompanie beauftragte der Bataillonskommandeur der Logistiker Hauptmann Wolfgang Tauschke.

Eine 1-Alpha-Benotung mit viel Charakter, klaren Prinzipien und Führungseigenschaften wolle er dem scheidenden Kompaniechef in sein soldatisches Tagebuch schreiben, sagte Oberstleutnant Alexander Kolb. Dass Major Jürgen Seim in den vergangenen drei Jahren viele fordernde Aufgaben und Einsätze mit Bravour gemeistert habe, zeichneten ihn als Kompaniechef besonders aus. Major Jürgen Seim war während seiner Bundeswehrdienstzeit bei neun Auslandseinsätzen an 912 Einsatztagen für die Belange der Bundeswehr und Nato unterwegs.Wie Major Jürgen Seim in seiner Abschiedsrede anmerkte, wolle er sich ganz besonders für die professionelle Zusammenarbeit mit den Soldaten, der Gemeinde Schmidmühlen und der Reservistenkameradschaft bedanken. "Ich erinnere mich noch gut an meine erste Einfahrt in die Schweppermannkaserne: Ich hatte das Gefühl, dass ich mich hier wohlfühlen könnte." Er sei nicht enttäuscht worden.Für seine Dienste um die 1. Kompanie und das Logistikbataillon 472 wurde ihm die Ehrennadel des Bataillons verliehen. Dazu gab es ein "Horrido-Joho" als Ausdruck der Anerkennung und Wertschätzung.