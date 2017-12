Vermischtes Kümmersbruck

Von Alt-Bundespräsident Roman Herzog stammt der Satz: "Schule, die Bewegung, Spiel und Sport nicht den notwendigen Raum gibt, ist unvollständig und bereitet unzulänglich auf den weiteren Lebensweg vor." Diesen nahmen die Lehrer der Mittelschule Kümmersbruck zum Anlass,für die Schüler der Ganztagesklassen ein weiteres Angebot zu realisieren.

Hintergrund Wer glaubt, es sei unverantwortlich, dass Schüler ohne Aufsicht einer Lehrkraft bleiben können, der irrt. "Sport nach eins" ist ein Projekt, das sich bereits an vielen bayerischen Schulen etabliert hat.



Die Sportmentoren sind aber nicht auf sich allein gestellt. An der Mittelschule Kümmersbruck übernehmen in erster Linie qualifizierte Pädagogen des Vertragspartners der Ganztagesschule (Betreuung & Erlebnis pur gemeinnützige GmbH Kümmersbruck) die Aufsicht während der Freizeit. Zudem ist ein Lehrer als Ansprechpartner vor Ort.



Das Sportmentorenprojekt rückt nicht nur gesundheitliche und sportliche, sondern vornehmlich auch persönlichkeitsbildende Aspekte in den Mittelpunkt wie Verantwortlichkeit, Disziplin und Teamgeist. (pop)

Unter Federführung von Konrektor Peter Rösch und Sportlehrer Michael Kirsch wurden wieder Schüler zu Sportmentoren ausgebildet. Ganztagsangebote eröffnen große Chancen, ergänzend zum schulischen Sportunterricht das Sport- und Bewegungsangebot weiter auszubauen. Dass diese Einschätzung von Schulen und Schülern geteilt wird, zeigen wissenschaftliche Studien. Diese belegen, dass sportliche Aktivitäten an fast allen Schulen mit Ganztagsangeboten unterbreitet und diese von den Kindern unter allen Angeboten am häufigsten nachgefragt werden. So sieht es auch das Kultusministerium und entwarf das Konzept "Sport nach eins", das seit drei Jahren an Mittelschule umgesetzt wird.Die Schüler sowie die Mitglieder der SMV (Schülermitverantwortung) werden jeweils zu Sportmentoren ausgebildet. Wie in Vorjahren waren viele bereit, sich als Tutoren zu engagieren. Diese können nach ihrer Einweisung dazu beitragen, dass die Besucher der Ganztagesklassen in der Mittagspause ein breites sportliches Freizeitangebot nutzen können. Hierzu gehören unter anderem Ball-, Bewegungs- oder auch Geschicklichkeitsspiele.Geplant ist, so Konrektor Peter Rösch, jeden Tag ein neues, attraktives Programm anzubieten. Dass Schüler als Tutoren Verantwortung für ihre Mitschüler übernehmen, ist in vielen Bereichen an bayerischen Schulen bereits erfolgreich erprobt und fest etabliert - sei es bei der Einführung von Neulingen in die Schulfamilie, der gemeinsamen Gestaltung des Schullebens, bei der Hausaufgabenbetreuung oder innerhalb von "Schüler lehren Schüler".Unter diesen Rahmenbedingungen ist auch das Projekt "Mentor Sport nach 1" zu sehen. Der Name steht für die Übertragung des erfolgreichen Tutorenmodells auf den Sportbereich. Das neue Sportmentorenprojekt wird von der Bayerischen Fördergemeinschaft für Sport in Schule und Verein finanziell unterstützt. Es nutzt die bestehenden schulrechtlichen Regelungen, wonach innerhalb der SMV Arbeitsgruppen gebildet werden können, und regt an, dies an möglichst vielen Schulen einzuführen. Ausgewählte Schüler ermöglichen so ihren Mitschülern - in Pausen oder Freistunden am Nachmittag - ein frei und selbstorganisiert verschiedene Sportarten zu treiben. Auch für Rektor Heinz Lang ist dies ein weiterer positiver Ansatz, die Entwicklung an der Mittelschule Kümmersbruck voranzubringen.