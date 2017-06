Vermischtes Kümmersbruck

19.06.2017

8

0 19.06.2017

Der Musikverein Kümmersbruck zählt derzeit 123 Mitglieder. In Ausbildung befinden sich zwölf Kinder, Jugendliche und sogar Erwachsene. Sie lernen Querflöte, Alt-Saxophon, Klarinette, Trompete und Schlagwerk. Nun gab es Änderungen im Vorsitz.

Dies gab der Vorsitzende Peter Dürr in der Jahreshauptversammlung bekannt. Auch im zurückliegenden Jahr gab es wieder viele Termine für den Musikverein: "Auftritt beim SPD-Sommerfest, beim Dorffest in Theuern, beim CSU-Sommerfest im Ries-Stodl, bei der SPD-Waldweihnacht, beim Neujahrsempfang der Gemeinde in der Schweppermannkaserne und nicht zu vergessen das 18. Kümmersbrucker Bockbierfest am 1. April", so Dürr. Anschließend folgte der Kassenbericht von Thomas Pronath, er dankte der Gemeinde für die finanzielle und ideelle Unterstützung.Bei den anstehenden Neuwahlen stellte sich der 2. Vorsitzende, Hans Gaßner, nicht mehr für eine Wahl zur Verfügung. Er bleibt jedoch weiterhin als Spieler dem Musikverein treu.Für die jahrelange hervorragende Arbeit in der Vorstandschaft bedankte sich Peter Dürr. Er, Kassier Thomas Pronath und Schriftführer Reinhard Heldmann wurden einstimmig im Amt bestätigt. Lisa Hartinger, bisher Jugendbeauftragte, wurde einstimmig zur 2. Vorsitzenden gewählt. Peter Dürr stellte gleich den Antrag, einen neuen Jugendbeauftragten zu wählen. Anna Dürr stellte sich für diese Wahl zur Verfügung und wurde einstimmig als neue Jugendbeauftragte gewählt.Manfred Jahndel und Dr. Karl-Heinz Büttner wurden als Beisitzer in den erweiterten Vorstand gewählt. Bürgermeister Roland Strehl berichtete über den geplanten Ablauf der Veranstaltung am Freitag, 14. Juli, mit der Partnergemeinde Holysov/CZ.Danach sprach Strehl noch die besten Glückwünsche für die Zukunft aus und betonte den hohen Stellenwert des Musikvereins in der Gemeinde.