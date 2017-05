Vermischtes Kümmersbruck

Ein gemeinsames Fest ihres Glaubens feierten zahlreiche katholische und evangelische Christen im Martin-Schalling-Haus. Pfarrer Bernd Schindler hieß dabei die vielen katholischen Christen von Herzen willkommen. Dazu führte er in das Thema des gemeinsam gestalteten Gottesdienstes ein: die "Mitte unseres Glaubens".

In vier Statements von Angehörigen des ökumenischen Arbeitskreises hörte die große Gemeinde, was Glaube im eigenen Leben bedeuten kann. Pfarrer Wolfgang Bauer beschrieb in seiner Predigt den Glauben als ein Boot, das uns auf dem Fluss des Lebens tragen wird. "Natürlich gerät es manchmal ins Wanken. Es kann auch passieren, dass man nasse Füße bekommt. Von Zeit zu Zeit müssen wir nachbessern, morsche Balken abschlagen und Neues dazunehmen. Aber das Boot des Glaubens wird tragen. Wir dürfen auf Gott vertrauen."Nach dem Gottesdienst blieben viele Besucher noch auf der Terrasse des Martin-Schalling-Hauses zum Abendessen und zu guten Gesprächen beisammen.