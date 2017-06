Vermischtes Kümmersbruck

07.06.2017

07.06.2017

Viele Familien kamen am Pfingstsonntag zum Geburtstag der Kirche und dem Fest des Heiligen Geistes ins Martin-Schalling-Haus. Als Überraschung besuchte ein Esel den Gottesdienst und erzählte den Kindern von dem Pfingstgeschehen, das sein Opa miterlebt und ihm so oft lebendig dargestellt hatte. "Beim Hören der Geschichten von Jesus und dem Heiligen Geist, da wurde ich immer getröstet oder auch mutig, und meine Angst ging weg."

Welche Geschichten erzählen wir uns heute? Welcher Geist bestimmt unser Reden und Handeln? In seiner Predigt ging Pfarrer Bernd Schindler diesen Fragen nach. "Die Geschichten von Jesus wollen uns an das erinnern was zählt. Miteinander teilen, sich schätzen, Liebe empfinden und weitergeben. Das Besondere an den Jesus-Erzählungen ist, dass es keine Superheldenstory darstellt. Er stirbt allein am Kreuz. Jesus kennt das Scheitern, wie auch unser Leben Momente des Scheiterns erfährt. Privat oder beruflich. Aber auch da war und ist Gott mit dabei."An Pfingsten, so Schindler, feiern wir, "dass der Heilige Geist seine Kraft zu den Worten und zum Glauben dazulegt. Damit wird es mehr als nur ein nettes Märchen". Besonders schön zu sehen war die Pfingstfreude in den Augen der Kinder, als sie sich an ihre Taufe erinnern konnten und dabei die mitgebrachten Taufkerzen entzündeten, hieß es in einer Pressemitteilung.