Vermischtes Kümmersbruck

04.08.2017

425

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag einen 14-jährigen Buben, der auf dem Fahrrad unterwegs war, angefahren. Zwar fragte er noch, ob dem Jugendlichen etwas passiert sei, doch der Fahrer hinterließ dann keine Personalien.

Die Polizei teilt mit, dass der Bub gegen 16.30 Uhr auf der Vilstalstraße in Richtung Ebermannsdorf entlang radelte. Bei der Einmündung der Goethestraße touchierte ein Auto mit seiner Front den 14-Jährigen. Er stürzte zwar nicht, jedoch erlitt er Verletzungen am linken Bein. Der unbekannte Verursacher hielt an und fragte kurz nach, “ob alles in Ordnung sei”. Dann fuhr er davon, ohne sich weiter um die Verletzungen des Jugendlichen zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen.Die Polizei Amberg ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.