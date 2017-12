Vermischtes Kümmersbruck

10.12.2017

123

0 10.12.2017123

Ein mittelgroßer Mischlingshund mit dunklem längerem Fell ist am Samstagabend in der Vilstalstraße in Kümmersbruck angefahren worden. Der 52-jährige Fahrer eines VW-Golf aus dem südlichen Landkreis erwischte das Tier. Der Mischling blieb blutend liegend, doch als sich der Fahrer dem Tier näherte, rannte es weg. Die Polizei sucht nun das Herrchen des Hundes.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 52-Jährige am Samstag um 17.20 Uhr auf der Vilstalstraße in Richtung Amberg. In Höhe der Jahnstraße lief ihm ein Hund gegen die Beifahrerseite des Autos. Der Hund blieb blutend liegen, rannte jedoch in Richtung Lengenfeld weg, als sich der Mann dem Tier näherte.Der Hund wurde sofort gesucht, doch nicht mehr gefunden. Die Reparaturkosten am Auto dürften sich auf rund 500 Euro belaufen. Hinweise zu dem Hund bzw. seinem Besitzer nimmt die Polizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621 / 890-320 entgegen.