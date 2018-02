Vermischtes Kümmersbruck

Eine Sturmböe beendet jäh und unvermittelt das närrische Leben von Prinz Florian II. Und damit auch den Fasching der Narrhalla Haselmühl-Amberg-Kümmersbruck. Jetzt steht das Prinzenbegräbnis ins Haus - und die Vorfreude auf die nächste fünfte Jahreszeit ab November.

Tolle Kostüme

Dramatisches Ende

"Der Prinz ist tot" - verkündete Narrhalla-Präsident Dieter Streber am Dienstag beim traditionellen Kehraus im Vereinsheim der Narrhalla Haselmühl-Amberg-Kümmersbruck - mittlerweile ein absolutes Muss im örtlichen Faschingskalender. Eine für alle Aktiven sehr traurige Nachricht. Zuvor präsentierten die Narrhallesen ihren Mitgliedern, Freunden und Gästen letztmals das gesamte Tanz- und Showprogramm. Bis kurz nach Mitternacht dem Prinzen Florian II. sein Ende bereitet und seine Tollität zu Grabe getragen wurde.Vor dem letzten Faschingsabend war man am Vortrag mit tollen Kostümen beim Ball gewesen. Dies war die Gelegenheit für Präsident Streber und das Prinzenpaar, allen Aktiven, Betreuern und Trainerinnen, den Sponsoren und vor allem auch den Eltern der Kleinen in den Garden Dank für ihren Einsatz zu sagen. Die Band Quarterback spielte ordentlich auf, so dass die Faschingsfreunde auch auf der Tanzfläche letztmals voll auf ihre Kosten kamen.Nach den Auftritten der Bambini-, Kinder- und Jugendgarde, zeigten die beiden Funkenmariechen nochmals ihr Können. Das Kinderprinzenpaar Mia I. und Leon II. legten nochmal einen ordentlichen Walzer aufs Parkett, bis der Kinderprinz zu schwach war und auf dem Boden zusammenbrach. Zebra Anita kam in Trauerflor in den Raum, holte den Kinderprinz ab und brachte ihn zu Grabe. Nach Gardemarsch und Showtanz der Großen Garde, durfte nochmals das Männerballett ran.Dann kam es zum Ende des Faschings 2017/18. Beim Schauspiel namens "Das dramatische Ende eines Faschingsprinzen", wurde Prinz Florian II. bei einem Surfurlaub von einer Sturmböe erfasst und kam dadurch ums Leben. Mit dem Fischzug am Aschermittwoch schloss die Narhalla Haselmühl-Amberg-Kümmersbruck den Kreis. Jetzt freuen sich die Narrhallesen bereits auf die neue Faschingssaison ab 11. 11. 2018.