Vermischtes Kümmersbruck

25.09.2017

Bereits seit drei Jahren läuft in den Gemeinden Ensdorf und Ebermannsdorf das Projekt Seniorenshuttle mit großem Erfolg. Das Konzept wurde nun der Zielgruppe vor der Seniorenrundfahrt durch die Gemeinde vorgestellt.

Das sogenannte Seniorenshuttle stand vor dem Kümmersbrucker Rathaus zur Besichtigung parat. Reinhard Lautenschlager vom Werkhof, die Fahrer Jürgen Kowarz und Philipp Axnix erklärten das Fahrdienstangebot des Werkhofes Amberg-Sulzbach mit Sitz in Sulzbach-Rosenberg, Hauptstraße 40.Es soll, pauschal gesagt, nun auch den älteren Mitbürgern mit eingeschränkter Mobilität in Kümmersbruck ein kostenloser Fahrdienst nach Amberg angeboten werden, weil hierfür erhöhte Nachfrage besteht. Arzttermine oder Einkauf - dazu kann der Fahrdienst auch benutzt werden. Die Gemeinde zahlt für ihre Bürger eine geringe Pauschale für den Betrieb des Seniorenshuttles, sagte Bürgermeister Roland Strehl. Das Fahrangebot ist für Senioren mit eingeschränkter Mobilität vorgesehen, die Fahrten werden von Kümmersbruck nach Amberg mit einem Kleinbus gemacht. Und wenn Bedarf besteht sogar mehrmals. Die Abholung erfolgt von zu Hause und der Ausstieg ebenfalls. Unterstützung erfahren die Senioren beim Zu- und Ausstieg sowie beim Transport der Einkäufe durch den Fahrer vom Werkhof. Der Fahrdienst soll zunächst ab Donnerstag, 12. Oktober, erfolgen. Einmal wöchentlich, am Donnerstag für rund vier bis fünf Stunden ist das Seniorenshuttle unterwegs.Projektträger ist die Gemeinde Kümmersbruck, Leiterin ist Barbara Hernes im Kümmersbrucker Rathaus. "Wenn jemand eine Person kennt, die nicht mehr so rüstig ist, macht sie drauf aufmerksam", riet Bürgermeister Roland Strehl den Senioren. Ein Informationsblatt wurde verteilt. Wer das Shuttle in Anspruch nehmen möchte, der kann es unter 09661/814890 anfordern. Infos gibt es auch im Kümmersbrucker Rathaus. Sind Senioren einmal mitgefahren wird eine Liste mit ihrer Erreichbarkeit erstellt, weil sie dann vom Werkhof selbst angerufen und gefragt werden, wann und ob sie mitfahren wollen.Mit diesem Angebot im Gepäck gingen die Senioren im Bus auf Tour durch die Gemeinde. Als Reiseleiter fungierte Roland Strehl, der bei den einzelnen Stationen Auskunft geben konnte und viel Informatives zu berichten wusste. Den Anfang machte eine Einleitung im Rathaus selbst, um 15 Uhr dann fuhren die Senioren zunächst zum Neubau der Feuerwehr Kümmersbruck, dessen Werkstatt und Jugendraum besichtigt werden konnte. Danach erfuhr die Gruppe etwas über das neue Baugebiet in der Siedlerstraße, danach wurde ihnen der im Bau befindliche Verwaltungstrakt des Bauhofes in Lengenfeld gezeigt. In Theuern war das gewaltige Bauwerk der neuen Vilsbrücke das Ziel und schließlich konnte man den Nachmittag mit viel Eindrücken beim Kaffeetrinken im Gasthof Zur Post sacken lassen.