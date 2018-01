Vermischtes Kümmersbruck

09.01.2018

28

0 09.01.201828

"Christus mansionem benedicat" - " Christus segne dieses Haus", so steht's seit diesem Wochenende an vielen Hauseingängen in Kümmersbruck zu lesen. Die Sternsinger haben sich in Kümmersbruck auf den Weg gemacht und sich sozusagen mit "20-C+M+B 18" für heuer verewigt.

Sie erzählen von der Geburt Christi, von der Anbetung in Bethlehem und von Herodes. Pfarrer Wolfgang Bauer hatte beim Aussende-Gottesdienst die Leistungen der Sternsinger gewürdigt. Und die Bedeutung der Sammlung hervorgehoben. "Es ist wichtig, dass das, was wir hier am Altar feiern, auch in die Tat umgesetzt wird", sagte Wolfgang Bauer. Der Gottesdienst endete schließlich auch damit, dass die langjährige Oberministrantin Regina Kern von Bauer und Gemeindereferentin Elisabeth Harlander verabschiedet wurde. 44 Mädchen und Buben aus Kümmersbruck zogen die vergangenen Tage von Haus zu Haus, um Spenden zu sammeln. Heuer kommt der Erlös Kindern in Nordindien zu Gute. Die Sternsinger machten das gerne: "Damit die Kinder auch mal Freizeit haben, spielen können und nicht immer nur arbeiten müssen", sagte die Sternsingerin Julia zum Beispiel. An vielen Türen wurden die Kümmersbrucker Sternsinger mit Süßigkeiten für ihren ehrenamtlichen Einsatz belohnt. Rund 20 Erwachsene wirkten im Hintergrund mit.