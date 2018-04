Vermischtes Kümmersbruck

Lengenfeld. Bei der Jahreshauptversammlung des Stopselclubs Lengenfeld standen neben den Berichten auch Neuwahlen und Ehrungen auf der Tagesordnung. Vor der Jahreshauptversammlung ging ein Gottesdienst in der Lengenfelder Kirche voraus. Im Sportheim des ASV Haselmühl versammelten sich 42 von derzeit 134 Mitgliedern. Vorsitzender Erich Pechtl gab den Jahresbericht ab. Die Mitglieder des Lengenfelder Stopselclubs hätten an diversen Veranstaltungen im Gemeindebereich teilgenommen. Beim Gemeindekegeln und dem Stockturnier waren sie dabei. Eine Radtour am 1. Mai sowie die Vatertagswanderung gehören im Frühjahr zu einem festen Bestandteil im Terminkalender des Vereins. Das Johannisfeuer und die Stodlkirwa waren ein voller Erfolg. Abgeschlossen wurde das Jahr 2017 mit dem Fischessen, Helferessen und dem Weinfest, welches zusammen mit der Dorfgemeinschaft Lengenfeld abgehalten wurde. Zweiter Schriftführer Martin Pechtl verlas das Protokoll der Jahreshauptversammlung. Kassier Bernhard Blödt gab den Mitgliedern eine Übersicht über den derzeitigen Kassenstand. Anschließend bestätigte man dem Kassier eine ordentliche Kassenführung, somit man den Kassier und die Vorstandschaft entlasten ließ. Bei der Neuwahl konnten alle Posten wieder besetzt werden. Vorsitzender wurde Erich Pechtl, sein Stellvertreter ist Richard Eckl. Schriftführer wurde Manuela Hitscha und Martin Pechtl. Zum Kassier wurden Bernhard Blödt und Klaus Bayer gewählt. Als Beisitzer agieren in Zukunft Lukas Kodalle, Philipp Rösel, Stefan Beier, Christian Birner, Claudia Kühnrich und Johannes Finsterer. Die Kasse prüfen Reinhold Rösel und Josef Mäschl.

Abschließend konnte der frisch wiedergewählte Vorsitzender Erich Pechtl Helmut Haas und Helmut Gollwitzer für 30 Jahre Mitgliedschaft ehren. Als letzter Tagesordnungspunkt standen die Termine an. Am Dienstag, 1. Mai, führt die Radtour zum Kreuzerwirt nach Sulzbach. Hierzu ist um 9 Uhr Treffpunkt am Lengenfelder Dorfplatz. Beim Landkreislauf startet ebenfalls eine Mannschaft des Stopselclubs. Die Vatertagswanderung findet am Donnerstag, 10. Mai, statt. Am Samstag, 23. Juni, wird das Johannisfeuer hinter dem Kümmersbrucker Bauhof gefeiert. Vom 4. bis 6. August lädt der Verein zur Lengenfelder Stodlkirwa. Die Vier-Tage-Fahrt ist bereits ausgebucht. Zum Abschluss des Jahres steigt am Samstag, 20. Oktober, das Weinfest.