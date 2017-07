Vermischtes Kümmersbruck

13.07.2017

13.07.2017

Beim Kommersabend anlässlich seines 60-jährigen Bestehens hat der TSV Kümmersbruck einen verdienten Mitstreiter zum Ehrenmitglied ernannt. Nach Hans Obendorfer, Günther Krella und Gerhard Leitl wurde nun Horst Straub diese Ehre zuteil.

TSV-Vorsitzender Helmut Bauer blickte auf Straubs Engagement zurück. Der Geehrte war nicht nur Gründungsmitglied, sondern hatte von 1966 bis 1984 verschiedene Funktionen im Jugendbereich inne: Schüler- und Jugendleiter, Trainer im C-, D- und E-Juniorenbereich, Mannschaftsbetreuer bei den A-, B- und C-Junioren, nachdem er seine aktive Laufbahn als Jugend- und Seniorenspieler beendet hatte. Über 18 Jahre war er als Juniorenspielgruppenleiter beim BFV tätig und Mitglied in der Kreisleitung der bayerischen Sportjugend. "Wenn Arbeit beim TSV anfällt, ist Horst Straub immer mit dabei", sagte der Vorsitzende anerkennend.Der TSV ehrte zudem Mitglieder und Funktionäre. Die Vereinsnadel in Bronze für zehn Jahre bekamen Detlef Bauer, Ronja Bergler, Max Rothmeier, Tanja Käßner, Stefan und Carmen Biehler, Jennifer Hammer, Tim Hoffmann, Sandra Geisen und Thomas Skrzypale. Silber für 20 Jahre gab es für Markus Schöner, Marga Wagner, Sabine Lehmann, Carsten Ehrensberger, Alexandra Zeiler und Klaus Görk. Ehrennadeln in Gold für 30 Jahre erhielten Jürgen Hellebrand, Rudolf Stepper, Petra Bleicher, Robert Lang, für 40 Jahre Werner Käsewieter, Johann Schmidt, Werner Simbeck, Erich Martin und Josef Donhauser.