09.12.2017

Kümmersbruck

Auf dem Autodach landete am Freitagabend ein Mitsubishi einer 61-jährigen Autofahrerin nach einer Linkskurve auf der Kreisstraße AS 2 zwischen Köfering und Waldhaus.

Die Fahrerin aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach fuhr gegen 19 Uhr mit ihrem Fahrzeug von Köfering kommend in Richtung Waldhaus, als der Mitsubishi in einer Linkskurve durch plötzlich auftretende Glätte ins Schleudern kam. Die Frau verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich in einem angrenzenden Straßengraben überschlug und auf dem Dach liegen blieb.Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien und blieb augenscheinlich unverletzt. Nach ersten Polizeiangaben entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Für die Absicherung und Verkehrsregelung war die Feuerwehr Haselmühl am Einsatzort.