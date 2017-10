Vandalen wüten in Kümmersbruck

10.10.2017

Der Obst- und Gartenbauverein Kümmersbruck ist das ganze Jahr bemüht, einen attraktiven Ortseingang zu erhalten. Mit dem Anbringen und der Pflege der Blumenkästen an den Brückengeländern, der Blumentröge und des Beetes am Krumbacheck bringen die Mitglieder des Vorstands viel Mühe und Zeit auf.

Die vergangenen Jahre blieb dies alles von Vandalismus verschont. Am Wochenende aber wurde wieder ein Blumenkasten aus der Verankerung gerissen und in den Krumbach geworfen. Für Hinweise auf die Verursacher dieses sinnlosen Verhaltens ist der Verein oder die Gemeindeverwaltung dankbar, heißt es in einer Presse-Info.