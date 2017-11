Vermischtes Kümmersbruck

Kurz ist er diesmal, der Fasching. Da müssen die Freunde der närrischen Saison jede Gelegenheit nutzen. Taten sie auch: Bei der Prinzenpaar-Vorstellung in Haselmühl ließen sich gleich einige Gäste fürs Tanzen begeistern.

Prinzessin aus der Garde

Sportlicher Prinz

Haselmühl. Pünktlich am 11.11. hat auch die Narrhalla Haselmühl-Amberg-Kümmersbruck die Faschingssaison 2017/2018 eingeleitet. Die Gesellschaft um Präsident Dieter Streber präsentierte in ihrem voll besetzten Vereinsheim ihr neues Prinzenpaar: Victoria I. und Florian II. Präsident. Die Band Quarterback spielte den ganzen Abend zünftig auf und konnte auch manche Gäste fürs Tanzen begeistern.Begleitet vom Klatschen der Gäste marschierte um 21 Uhr die Bambini-Garde mit der Kindergarde in den Saal. Vizepräsidentin Denise Forster stellte die beiden Tanzgruppen vor und sprach auch einige Beförderungen aus. Präsident Dieter Streber löste dann das Rätsel um das neue Kinderprinzenpaar auf. Leon (9) aus Ebermannsdorf, der dort die 4. Klasse besucht und in seiner Freizeit beim ortsansässigen Sportverein Fußball spielt, darf sich ab sofort Prinz Leon II. nennen. Aus dem gleichen Ort kommt seine Prinzessin Mia (7). Sie geht in die zweite Klasse der Ebermannsdorfer Grundschule, tanzt gern (auch bereits ein Jahr in der Kindergarde), fährt begeistert Fahrrad und trifft sich in ihrer Freizeit mit ihren Freundinnen.Bei der großen Garde wurden einige Aktive wieder begrüßt und auch befördert. Ganz still wurde es im Saal, als der Präsident das neue Prinzenpaar präsentierte. Victoria Cholodov ist die neue Prinzessin, sie kommt aus Amberg, ist Kauffrau für Büromanagement und 21 Jahre alt. Ihr Prinz, Florian Herteis, wohnt in Kümmersbruck, ist 24 Jahre alt, arbeitet als Heizungsbauer, treibt gern Sport. Victoria I. und Florian II. freuen sich schon auf den Fasching, auch wenn er diesmal sehr kurz ausfällt.Bürgermeister Roland Strehl bekannte, er freue sich auf die närrische Saison mit den beiden neuen Prinzenpaaren. Bereits in 14 Tagen sind die Aktiven der Narrhalla Haselmühl-Amberg-Kümmersbruck wieder gefordert, beim Ordensfest.