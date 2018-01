Vermischtes Kümmersbruck

16.01.2018

16.01.2018

Schweigen bis zum Schluss der Beweisaufnahme. Dann sagt der mutmaßliche Getränkemarktsräuber plötzlich: "Ich war das nicht." Ein spätes Argument, das ihm keiner glaubt. Wie auch? Alle vor Gericht gesammelten Fakten sprechen klar gegen ihn. Die Quittung: Viereinhalb Jahre Haft.

"Wer war es dann?"

Erst Haft, dann Therapie

"Die machen nur Spaß" Als er ganz zum Schluss der Verhandlung plötzlich etwas sagen wollte, nutzte ein 23-Jähriger die ihm gebotene Möglichkeit, um den Richtern mitzuteilen: "Ich habe weder einer Frau die Handtasche entrissen noch anschließend einen Getränkemarkt überfallen." Das löste angesichts einer erdrückenden Beweislage Fassungslosigkeit aus.



Eine Straftat aber gab der Mann sofort zu. Sie stand zwar im Prozess nicht zur Debatte, gehörte aber zum Umfeld der diskutierten Ereignisse. Nicht lange vor dem Raub in Kümmersbruck hatten Einbrecher nachts vor ein Pfandleihgeschäft am Amberger Nabburger Tor versucht, mit einem mitgebrachten Metallknüppel das Sicherheitsglas zu zertrümmern. "Da war ich dabei", ließ der 23-Jährige erkennen. Seine beiden Mittäter waren Kumpels aus einer Kümmersbrucker Wohnung, in der sie damals mit Duldung des Mieters (26) lebten.



Als der Versuch, Beute zu machen, misslang, will der 23-Jährige aber "längst abgehauen" sein. Denn zunächst sei er der Überzeugung gewesen: "Die anderen zwei machen nur Spaß." Dieser "Spaß", so gab er zu, habe bei der Planung dazu geführt, dass alle drei ihr Gesicht mit Fetzen eines dunklen T-Shirts vermummten. (hwo)

Amberg-Sulzbach. Er hatte sich seine vermeintliche Überraschung bis zum Finale aufgehoben. "Möchten Sie nicht doch etwas sagen?", ermunterte die Strafkammervorsitzende Roswitha Stöber unmittelbar vor den Plädoyers den auf der Anklagebank sitzenden 23-Jährigen.Der Mann aus einem Schwandorfer Vorort verzog keine Miene und konterte: "Ich habe nichts zu sagen. Außer: Ich war das nicht." Was folgte, dauerte eine halbe Stunde. Zum Zeitpunkt eines bewaffneten Raubüberfalls auf einen Getränkemarkt in Kümmersbruck sei er am 22. Juni 2017 zu Fuß in Amberg unterwegs gewesen, hörten die Richter der Ersten Strafkammer.Sie staunten angesichts der den Beschuldigten schwer drückenden Beweislage und erfuhren weiter, dass der 23-Jährige auch nicht der Täter gewesen sei, als kurze Zeit vor dem Überfall einer 65-Jährigen im Süden der Stadt Amberg und nicht weit von Kümmersbruck entfernt die Handtasche entrissen wurde.Die Kammer wusste: Der Angeklagte hatte sich seinerzeit in der Wohnung eines Kümmersbrucker Freundes aufgehalten. Dort waren zwei weitere junge Männer vorübergehend einquartiert. Alle drei hatten ihren Kumpel während des Prozesses belastet. Zum Beispiel, wie er in die Wohnung kam, einen Plastiksack mit Geld dabei hatte und eine Schreckschusswaffe aus dem Behälter fiel. Die Frage "Wer war es denn dann?" blieb unbeantwortet. Danach setzte Staatsanwalt Holger Vogl zu seinem Plädoyer an. "Natürlich war er der Täter", zeigte sich Vogl überzeugt. Der Anklage-Vertreter beschrieb, wie der 23-Jährige aus einer gewissen Geldnot heraus den Getränkemarkt vermummt betrat und dort mit vorgehaltener Waffe über 1000 Euro erbeutete.Holger Vogl lenkte seinen Blick auf den mit der Pistole bedrohten Angestellten und schilderte, wie dieser junge Mann längere Zeit nicht in der Lage gewesen sei, an seinem Platz wieder Dienst zu tun. Wegen des Handtaschendiebstahls und der schweren räuberischen Erpressung im Getränkemarkt verlangte der Staatsanwalt viereinhalb Jahre Haft.Einer während des Prozesses diskutierten Drogenentzugsmaßnahme für den Angeklagten trat Holger Vogl entgegen. "Dazu besteht kein Anlass", ließ er anklingen. Denn schließlich habe sich der Mann auch dazu nicht näher geäußert. Die Täterschaft ihres Mandanten sei letztlich weder beim Handtaschendiebstahl noch beim Raubüberfall stichhaltig geklärt, führte Verteidigerin Narine Schulz ins Feld. Von daher verlangte sie Freispruch. Im Schlussvortrag der Anwältin klang aber auch an, dass der 23-Jährige drogensüchtig sei und einer Therapie bedürfe."Sie waren der Täter", unterstrich die Kammervorsitzende Roswitha Stöber in ihrer Urteilsbegründung und schickte den Angeklagten für viereinhalb Jahre hinter Gitter. Dann allerdings folgte eine Überraschung: Die Strafkammer gestand dem 23-Jährigen eine Unterbringung im Drogenentzug zu. Als Stütze dazu dienten ihr die im Prozess gemachten Ausführungen einer medizinischen Sachverständigen.Das bedeutet: Der für überführt gehaltene Täter kommt zunächst neun Monate in den Haftvollzug. Dann geht er 18 Monate lang in eine Therapie. Endet sie erfolgreich, könnte die noch offene Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Dem in Häftlingskleidung vorgeführten Räuber schien dies zu gefallen.