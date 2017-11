Vermischtes Kümmersbruck

22.11.2017

700 Männer und Frauen aus sieben Schützenvereinen aus dem Vilstal treten beim Vilstal-Wanderpokalschießen an den Stand. "Eine Teilnehmerzahl die vielfach bei großen Gauschießen nicht erreicht wird", sagt Landessportleiter Ludwig Mayer vom Oberpfälzer Schützenbund.

2018 ein Jubiläum

Die Ergebnisse

Mit dabei waren heuer der Schützenverein Freischütz Haselmühl, die Burgschützen Ebermannsdorf, die Schützengesellschaft Edelweiß Wolfsbach, die Vilstalschützen Rieden, Gut Ziel Vilshofen, die Schützengesellschaft Theuern und als Gastgeber der diesjährigen Siegerehrung die Tellschützen aus Kümmersbruck.Das 49. Vilstal-Wanderpokalschießen wurde mit sieben Durchgängen abgeschlossen. Landessportleiter Mayer lobte bei der Pokalverleihung im Schützenheim von Tell Kümmersbruck. "Die Vereine pflegen nicht nur den Schießsport, sie stehen zusammen, sie gestalten und prägen das gesellschaftliche Leben in ihren Heimatorten."Dass bemerkenswerte Ergebnisse dabei waren, davon erfuhren auch Gastgeberbürgermeister Roland Strehl, Markus Dollacker aus Ensdorf und Michael Götz aus Ebermannsdorf. Zum 49. Mal wurde heuer der Wanderpokal in Serie ausgetragen, den einstmals der Haselmühler Sepp Lotter ins Leben gerufen hatte. Die Jubiläumsveranstaltung zum 50. Vilstalwanderpokalschießen findet im nächsten Jahr beim Schützenverein "Gut Ziel" in Vilshofen statt. Das beste Plattl des gesamten Turniers erzielte Sophie Wiesner von der Schützengesellschaft Theuern mit einem sagenhaften 1,0-Teiler. Heiß umkämpft waren auch die Spitzenplätze der Herrenwertung. Lediglich ein einziger Ring trennte die besten drei Schützen.Tell-Schützenmeister Norbert Franzel überreichte mit Schützenliesl Irmgard Sollfrank die Pokale. Gewinner der Wanderpokale waren in diesem Jahr die Mannschaft von Freischütz Haselmühl bei den Herren. Den von Bürgermeister Erwin Geitner aus Rieden neu gestifteten Wanderpokal dürfen die Damen der Burgschützen aus Ebermannsdorf in den Schrank stellen.Mannschaftswertung Herren: 1. Freischütz Haselmühl (1057,1 Punkte), 2. Vilstalschützen Rieden (1311,0), 3. Tell Kümmersbruck I (1607,3), 4. Burgschützen Ebermannsdorf (1942,0), 5. Tell Kümmersbruck II (2216,4)Mannschaftswertung Damen: 1. Burgschützen Ebermannsdorf (1345,4), 2. Schützengesellschaft Theuern (2872,4), 3. Freischütz Haselmühl (2873,2), 4. Vilstalschützen Rieden (3706,8), 5. Edelweiß Wolfsbach (3960,7)Die Ergebnisse der Ringwertung aus sieben Wettkämpfen:Schüler: 1. Mika Weiß, Kümmersbruck (insgesamt 1750 Ringe), 2. Vincenz Hofmann, Rieden (1479), 3. Sophie Wiesner, Theuern (1447)Jugend: 1. Eric Stieler, Ebermannsdorf (1797), 2. Dominik Luber, Kümmersbruck (1769), 3. Sarah Appel, Vilshofen (1745)Damen: 1. Lisa Sennfelder, Haselm. (2051), 2. Stefanie Kryschak, Ebermannsdorf (1993), 3. Manuela Leitner, Ebermannsdorf (1949)Herren: 1. Klaus Kryschak, Ebermannsdorf (2017), 2. Michael Zeitler, Kümmersbruck (2017), 3. Raimund Rieß, Haselmühl (2016)Senioren: 1. Renate Holzner, Ebermannsdorf (1805), 2. Klaus Jaintzyk, Rieden (1800), 3. Albert Holzner, Ebermannsdorf (1783),Ringwertung aufgelegt: 1. Werner Peter, Haselmühl (1968), 2. Thomas Marvin, Wolfsbach (1926), 3. Gerhard Edenharter, Vilshofen (1803)Teilerwertungen aus sieben Durchgängen:Schüler: 1. Mika Weiß, Kümmersbruck (Gesamt 728,6 Teiler), 2. Miriam Lobenhofer, Theuern (1028,9), 3. Sophie Wiesner, Theuern (1264,4)Jugend: 1. Dominik Luber, Kümmersrbuck (340,0), 2. Lara Schulze, Eberm. (418,9), 3. Eric Sieler, Ebermannsdorf (571,2)Damen: 1. Stefanie Kryschak, Ebermannsdorf (195,6), 2. Lisa Sennfelder, Haselmühl (230,5), 3. Veronika Gonschorek Kümmersbruck (316,0)Herren: 1. Raimund Rieß, Haselm. (231,4), 2. Manfred Hiermann, Rieden (262,1), 3. Michael Zeitler, Kümmersbruck (295,3)Senioren: 1. Barbara Schrott, Theuern (441,7), 2. Renate Holzner, Ebermannsdorf (469,0), 3. Norbert Franzel, Kümmersbruck (486,9)Teilerwertung aufgelegt: 1. Werner Peter, Haselm. (346,0), 2. Gerhard Edenharter, Vilsh. (470,9), 3. Thomas Marvin, Wolfsbach (649,7).