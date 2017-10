Vermischtes Kümmersbruck

15.10.2017

694

0 15.10.2017694

Unsittlich belästigt wurde am Samstag um 12.45 Uhr eine 14-jährige Schülerin in Haselmühl.

Sie war laut Pressebericht der Polizeiinspektion Amberg zunächst auf dem Sportplatz und ging von dort aus die Schulstraße in Richtung Kreisverkehr. Dabei passierte sie einen geparkten älteren dunkelroten Kleinwagen, in dem ein etwa 30-jähriger Mann saß. Beim Vorbeigehen am Pkw konnte sie erkennen, dass der Mann sein erigiertes Glied in der Hand hatte. Er fragte das Mädchen: "Na, willst Du?" Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, kräftige Statur, mittelblonde Haare, Stiftenkopf, Dreitagebart. Die Polizeiinspektion Amberg erbittet dringend Hinweise auf den Täter bzw. sein Fahrzeug unter 09621/890-320.