Vermischtes Kümmersbruck

09.06.2017

0 09.06.2017

Begleitend zu der im Kulturschloss Theuern laufenden Ausstellung "Kriegsgefangenenlager Amberg-Kümmersbruck im Ersten Weltkrieg" gab es nun einen Vortrag über die "Baracke": Der Name steht für die Zeitung der französischen Kriegsgefangenen in Amberg-Kümmersbruck 1916 bis 1917.

Schwierige Umstände

Von Hand zu Hand

Theuern. (e) Zu diesem Komplex gibt es eine umfangreiche Schriftenreihe. Explizit mit dem Thema befasst hat sich darin Professorin Isabella von Treskow, Lehrstuhlinhaberin für Romanistik an der Uni Regensburg. "Ein wissenschaftlich äußerst fundierter Beitrag, worauf wir alle stolz sind", bekundete einleitend Maria Rita Sagstetter vom Staatsarchiv in Amberg, die Referentin von Treskow das Prädikat "ausgewiesene Expertin" bescheinigte. Tatsächlich hat sich diese bereits wissenschaftlich mit den französischen Druckwerken im Kriegsgefangenenlager Regensburg (1914 bis 1918) beschäftigt. Wohl auch deshalb waren Studenten aus Regensburg mit zu dem Vortrag nach Theuern gekommen."Baracke" in Amberg-Kümmersbruck - oder das Journal des Prisonniers Francais - es sei der provisorische Lebensraum der französischen Kriegsgefangenen zwischen 1916 und 1917 gewesen, berichtete die Referentin. Die Zeitung, hergestellt unter schwierigen Umständen von klugen Köpfen im Lager, habe so etwas wie ein Stück Heimat suggeriert, ein wenig Normalität in das triste Leben der Gefangenen gebracht. Die zensierte "Baracke" sei qualitativ für damalige Verhältnisse Spitze gewesen.Die "Baracke" als wöchentlich erscheinendes Druckwerk, habe von außen (und von der Heimat) hereinkommende, aktuelle Informationen umfasst, Notizen, Feuilleton und Sport, Wetterbericht, Unterhaltung, Kultur, über den Tod von Kameraden informiert. Und sie war neben dem Theater-Programm die einzige Abwechslung. Die Soldaten der französischen Armee aus Frankreich und auch aus Afrika hatten Kontakte mit Zivilarbeitern, die in Sulzbach, Maxhütte-Haidhof und Amberg beschäftigt waren. Information sei das kardinale Anlieger der in französischer Sprache erschienenen "Baracke" gewesen.Die Lagerzeitung, in vier, sechs oder auch nur zwei Seiten, habe es vom 17. September 1916 mit 29 Auflagen bis 15. April 1917 gegeben (je rund 200 bis 300 Stück), Sie ging von Hand zu Hand, bis sie schließlich verboten wurde. "Baracke" habe sich mit der zeitgenössischen französischen Politik sowie mit Geschehnissen im Kriegsgefangenenlager befasst. Der Titel "Baracke" habe sich hintergründig auf die französische Herkunft des Begriffs baraque für einen notdürftig reichenden Bretterverschlag, eine provisorische Behausung, bezogen.Es sei auch ein Stück Protest gewesen: "Wir lassen uns nicht unterkriegen, hatte die Zeitung Baracke ausdrücken wollen." Für das Kriegsministerium waren die Inhaftierten im Lager Beute und Pfand, für die Einheimischen waren sie Repräsentanten des Feindes und Fremde. Für die Lagerinsassen war "Baracke" ein Stück Heimat.