Vermischtes Kümmersbruck

27.12.2017

Kerzen, Lichter, Tannenbaum, Geschenke - all das gehört zu Weihnachten, vor allem der Gottesdienst. Die festlich illuminierte Kirche St. Wolfgang ist jeweils voll besetzt - beim Wortgottesdienst für Schüler, beim Gottesdienst für Kleinkinder oder dem für Ältere und schließlich zur feierlichen Mette, umrahmt vom Kirchenchor, mitsamt der Weitergabe des Friedenslichts von Bethlehem.

Spät abends trafen sich die Gottesdienstbesucher zur Begegnung am Kirchplatz, um sich gesegnete Weihnachten zu wünschen. Selbst viele von jenen Menschen, die im Grunde die Kirche schon abgeschrieben haben, wollen sich dieses Hochfest der Christenheit zu Gemüte führen. "Mit Spannung haben wir diesen Heiligen Abend erwartet, doch auf was warten wir eigentlich?" - die bange Frage hatte Gemeindereferentin Elisabeth Harlander nachmittags beim Wortgottesdienst zum Anfang gestellt, um sie dann auch zu beantworten: "Wir erwarten Jesus, das Christuskind" und "wir erwarten den, von dem Frieden und Liebe ausgehen soll", sagte sie. "Nur wenn wir tatsächlich glauben, dass unser Leben von Gott her verwandelt werden kann, kann er kommen." Voll Freude zu beten und zu feiern, dazu rief sie die Kirchengemeinde auf.Sie lud dazu ein, die Augen zu schließen: "Hören wir einen Moment in die Stille, egal was um uns geschieht, werden wir selber ganz still, um richtig anzukommen, damit Gott ankommen kann."Das Flötenduo Mabel Kigadye und Leonie Zoll, die ruhige, besinnliche Orgelmusik von Wolfgang Herrneder, das Gloria und das Entzünden des Christbaumes waren der treffliche Einstieg zum Weihnachtsspiel um die Krippe. Darin begegnete den Kirchenbesuchern eine Schnecke namens Sofia (Anna Birgmann), die Bethlehem suchte, denn sie hatte beim Propheten Micha gelesen, dass in Bethlehem der Heiland geboren wird. Auf dem Weg zum Stall, in dem Jesus geboren werden sollte, traf die Schnecke auf einen Wolf mit struppigem Fell und grün funkelnden Augen (Leni Bauer), einen Esel, der sich selbst für dumm hielt, weil er den Weg nach Bethlehem nicht kannte (Ben Scharl), einen Lahmen (Leonie Hahn), der sich deshalb für wertlos hält; auch auf einen Hirten, der mitten in der Nacht ein trauriges Lied spielte, weil er Angst hatte (Jakob Hammer), um schließlich Maria (Chantal Stepat) und Josef (Jonathan Zirnstein) zu finden.Zusammen mit Sternträgern und weiteren Hirten knieten sie vor der Krippe. Die Moral von der Geschicht': Sofia hat all jene ermutigt, die das Gefühl haben, nicht geliebt zu werden, als dumm oder wertlos bezeichnet zu werden oder Angst zu haben. Nach Bethlehem zu gehen ist ein beschwerlicher Weg, Gott zu finden auf dieser Welt mit Mühe verbunden und kostet etwas - nicht nur äußerlich - auch in unserem innersten Wesen.