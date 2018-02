Vermischtes Kümmersbruck

05.02.2018

05.02.2018

Zum 11. Mal in Folge wurde der Grundschule Kümmersbruck das Zertifikat "Umweltschule in Europa" verliehen - in Pfreimd vom Amtschef des Umweltministeriums, Christian Barth. Mit Rektorin Eva Hampel freuten sich alle Lehrerinnen und Schüler über die Würdigung ihrer langjährigen Anstrengungen im Umweltschutz. Bei einer Feierstunde in der Aula wurde nun die Umweltfahne 2017 offiziell gehisst. Alle 307 Kinder schmetterten begeistert das Schullied.

Dass an der Grundschule Umweltschutz großgeschrieben und gelebt wird, zeigt sich in der Fülle von Aktionen, von der Mülltrennung über die Anlage und Pflege des Schulgartens, das Bananenprojekt bis hin zum Verkauf von Heften aus Recyclingpapier. Auch im Bürobereich und für Kopien wird nur Papier mit dem blauen Umweltengel verwendet. Schülern wird so von Kindesbeinen an verinnerlicht, dass wir sorgsam mit den Schätzen der Erde umgehen müssen.