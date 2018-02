Vermischtes Kümmersbruck

02.02.2018

Köfering. Mit zwei großen Faschingsparties startete der SV Hubertus Köfering in die fünfte Jahreszeit. Mit bester Live-Musik von Dingl Dangl wurde im Sportheim die Tanzfläche schnell zum Mittelpunkt des Abends und blieb dies auch bis weit nach Mitternacht. Erst recht nach dem Auftritt der Narrhalla aus Rieden, mit ihrem Prinzenpaar Marcel I. und Marina II., die zusätzlich einheizte, konnte niemand mehr die Beine stillhalten. Der Ausgang der Maskenprämierung und der damit verbundene erste Platz war dieses Jahr leicht zu erraten. Grund hierfür waren die Eisprinzessinnen in Begleitung ihrer Schneemänner, die die anderen Gäste mit einem selbstgebastelten und mehr als zwei Meter großen Eisschloss begeisterten. Am darauffolgenden Tag hieß es dann für die Kleinen, rein in die Kostüme. Bei lustigen Spielen, fetziger Musik und jeder Menge Essen und Getränken hatten Prinzessinnen und Superhelden Spaß. Außerdem sorgten Zebra Anita und die Narrhalla für gute Stimmung. Bild: Christian Birner