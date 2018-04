Wirtschaft Kümmersbruck

22.04.2018

Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es in der Köferinger Straße 2a sozusagen aus eigener Halle "Alles zum Spielen rund um Schule und Kindergarten". Davon ist schon länger nichts mehr zu sehen.

Kümmersbruck. (e) Nach langem Winter und der Rohbaufertigstellung stand in der vergangenen Woche das Aufrichten des Dachstuhls auf dem Programm - mit anderen Worten: Richtfest für sechs Mietwohnungen. Prominent platziert und das Gesamtbild ändernd, entsteht ein Sechs-Familien-Haus, für das Zimmermann Christian Reil gutes Gedeihen wünschte, den obligatorischen Richtbuschen neben sich.Viele Gäste hatten sich eingefunden: vom Bauträger Gerald Stöhr, Investor Daniel Schuhmacher, Oliver Schnabl von einer Immobilien-Firma und Bürgermeister Roland Strehl. "Passt gut", lobte das Gemeindeoberhaupt Neubau, Standort und Ausführung. Dazu die Beschäftigen der verschiedenen Firmen, die am Bau beteiligt sind. Gerald Stöhr bedankte sich bei der Kommune für die "unkomplizierte und engagierte Arbeitsweise", die gerade bei diesem Objekt wegen dem auf dem Baugrundstück laufenden gemeindlichen Kanal mehr als hilfreich gewesen sei. Hervorgehoben wurde auch, dass die sechs Drei-Zimmer-Wohnungen mit Balkon beziehungsweise Terrasse vollständig an einen Investor veräußert wurden. Dem Vernehmen nach hat das "MS Team GmbH" in Kümmersbruck die sechs Wohnungen bereits vertrieben. Sie waren also als Mietwohnungen auf dem Markt.