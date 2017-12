Freizeit Kulmain

28.12.2017

9

0 28.12.2017

"Unsere Heimat" steht wieder im Mittelpunkt des Kulmainer Veranstaltungskalenders 2018, den der CSU-Ortsverband erstellt hat und den er allen Haushalten zukommen lässt. Während die Fotos der einzelnen Monate in Schwarz-Weiß gehalten sind, zeigt das farbige Titelbild die von 1700 bis 1706 erbaute ehemalige Kulmainer Kirche. In der Nacht vom 27. auf 28. Juli 1834 fiel diese einem Großbrand zum Opfer.

CSU-Ortsvorsitzender Günter Kopp dankte nach der Fertigstellung ganz besonders allen "Lieferanten" der historischen Bilder, die unter anderem schöne Eindrücke von der Winterlandschaft am Armesberg sowie einen Ausblick vom Basaltwerk Oberwappenöst zum Schwarzberg wiedergeben. Motive vom Fasching, gemütlichen Treffen sowie Familien- und Schulfotos sind ebenfalls enthalten. Große Vereinsfeste wie die Fahnenweihe des Veteranen-Kriegervereins, die 75-Jahr-Feier der Feuerwehr mit den Festdamen der Brandschützer aus Zinst und die Kirwa in Witzlasreuth spiegeln Tradition und Brauchtum wider. "Wer sind wohl die Schüler des Jahrgangs 1929/1930, die Kinder im Faschingskostüm oder die Personen des Frauentreffs sowie der Bauernfamilie?", werden sich viele Betrachter fragen.Mit dem Veranstaltungskalender bekommt jeder Haushalt in übersichtlicher Form die Termine für die Abholung von Restmüll, Papier, Biotonne und gelben Säcken sowie Feiertage und Ferien an die Hand. Auch alle wichtigen Veranstaltungen von Pfarrei, Gemeinde, Vereinen und Verbänden sind aufgelistet.Herzlichen Dank sprach Kopp allen als Werbeträger beteiligten Firmen für ihre finanzielle Unterstützung aus. Der Jahreskalender wird wieder kostenlos an alle Haushalte verteilt, der Erlös kommt gemeindlichen Einrichtungen zugute. Im Rathaus liegen noch einige Exemplare zur Abholung aus.