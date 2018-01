Freizeit Kulmain

21.01.2018

Im Keller von Konrad Dötterl piept und pfeift es gewaltig - was bei näherer Betrachtung auch kein Wunder ist: Denn rund 100 Vögel befinden sich im Besitz des 63-jährigen Züchters, einige von ihnen haben dem Kulmainer ganz aktuelle Auszeichnungen eingebracht.

Bei den Deutschen Meisterschaften in Bad Salzuflen vor wenigen Tagen hat Dötterl insgesamt vier Titel gewonnen: Deutscher Meister wurde er jeweils mit den beiden Einzelvögeln "Mischling Stieglitz-Major x Kanarie" sowie mit dem "Mischling Kapuzenzeisig doppel-pastell x Kanarie", außerdem jeweils mit den Mischling-Vierer-Kollektionen von "Stieglitz übrige Unterarten x Kanarie" und "Stieglitz-Major x Kanarie".Besonders stolz ist Dötterl auf die Bewertung der letztgenannten Kollektion mit 370 Punkten. "Dies ist umso höher einzuschätzen, wenn man bedenkt, dass die Preisrichter angewiesen sind, pro Vogel nicht mehr als maximal 93 Punkte zu vergeben, also ein Höchstpunktzahl von 372", erklärt der Kulmainer. Die Deutschen Meisterschaften sind für Konrad Dötterl immer etwas ganz Besonderes. Über 8000 Tiere in verschiedenen Klassen sind dort am Start gewesen. Bewertet werden die Vögel nach den Kriterien Grundfarbe (30 Prozent), Zeichnung (30 Prozent), Gefieder (10), Typ und Größe (20) sowie Haltung (10). Auch der Gesamteindruck schlägt sich nieder. Pro Vogel gibt es maximal 100 Punkte. "Das ist aber nur Theorie und nicht zu schaffen!"So groß die Freude über die aktuellen Titel ist, so groß ist sie aber auch über weitere Erfolge, die Dötterl in den vergangenen Wochen in der Schau-Saison erreicht hat. In Oberasbach sicherte sich Dötterl im Dezember 2017 bei den Bayerischen Meisterschaften ebenfalls drei Meistertitel - mit einem Einzelvogel sowie mit zwei Vierer-Kollektionen. Und auch bei den Oberpfalzmeisterschaften im November 2017 in Kümmersbruck war der Kulmainer mit zwei Titeln dabei - mit einer Vierer-Kollektion sowie mit einem Einzelvogel. Vor 35 Jahren hat Dötterl mit der Vogelzucht begonnen, die zahlreichen Urkunden und Pokale dokumentieren die Erfolge bei Turnieren, Meisterschaften und Wettbewerben. Bleiben da eigentlich noch weitere Ziele? "Natürlich, aber das ist ganz schwer zu schaffen - nämlich den Champion-Vogel bei der Deutschen Meisterschaft zu stellen." Im Januar 2019 möchte Dötterl - vorausgesetzt die Qualität seiner Züchtungen lässt es zu -an der Weltmeisterschaft teilnehmen, die in Holland stattfinden werden.