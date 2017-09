Politik Kulmain

21.09.2017

Die Deutsche Bahn Netz AG beginnt mit der Planung zur Elektrifizierung ihrer Strecke von Marktredwitz nach Nürnberg. Ende August kommt es dazu zu einem ersten Gespräch in der Gemeinde.

Dritten Fördertopf für Bürgerhaus und Turnhalle anzapfen In zwei Förderprogrammen ist die Gemeinde bei der Sanierung ihres Bürgerhauses und der Schulturnhalle bereits vertreten. Den Zuwendungsantrag für ein drittes hatte die Verwaltung Ende August ohne die Zustimmung des Gemeinderates abgegeben. Die Genehmigung für diesen Schritt holte nun das Gremium nach. Bürgermeister Günter Kopp begründete die Ad-hoc-Entscheidung damit, dass die geplanten Arbeiten und die nun beantragte Förderung ineinandergreifen. Sie betrifft den Innenumbau des Bürgerhauses mit Barrierefreiheit und die Gestaltung der Freianlagen rund um das Gebäude mit Turnhalle.



Nach Berechnung von Architekt Josef Weber kostet der Innenausbau rund 368 000 Euro. Bei einer beantragten 80-prozentigen Förderung verbleiben 73 600 Euro bei der Kommune als Eigenmittel. Der Innenausbau ist, soweit die Regierung grünes Licht zur energetischen Sanierung gibt, im kommenden Jahr vorgesehen, teilte Kopp mit. Die Gestaltung der Außenanlagen dagegen ist für 2019 nach Beendigung der Sanierungsarbeiten beim Bürgerhaus und der Schulturnhalle eingeplant. Bei den Freianlagen schlagen errechnete 210 000 Euro zu Buche. An Eigenmitteln hat die Gemeinde eine Belastung von 42 000 Euro zu tragen. Beide Maßnahmen ergeben eine Investition von 578 000 Euro mit einem Eigenanteil von 115 600 Euro, rechnete der Rathauschef vor. Der Gemeinderat befürwortete einstimmig den Schritt und erteilte seine nachträgliche Zustimmung. (bkr)

Eingeleitet werde die Ausschreibung für den vorrangigen Planungsabschnitt von Immenreuth nach Marktredwitz, informierte Bürgermeister Günter Kopp den Gemeinderat. Es sei beabsichtigt, die Grundlagenermittlung und Vorplanung bis 2019 abzuschließen. Danach folge die technische Verfeinerung in der Entwurfsplanung. Zwei Jahre seien dafür veranschlagt. Der Fahrplan siehe weiter die Beschlussfassung im Deutschen Bundestag im Jahr 2020 mit anschließendem Planfeststellungsverfahren vor. Hier sei eine Zeitschiene von drei bis fünf Jahren vorgesehen.Schallschutzmaßnahmen, zwei Brückenbauwerke und Tunnel Oberwappenöst berühren die Gemeinde direkt, führte Kopp aus. Bei den Lärmschutzmaßnahmen müsse abgewartet werden, wie sie sich gestalten. Kopp blickte dabei auch auf die Entwicklung der Magistrale von Regensburg nach Hof. Müssten die durch das Eisenbahnkreuzungsgesetz "geschenkt" bekommenen Brücken abgebrochen werden, würde die Bahn dafür die Kosten übernehmen. Wären dagegen nur Änderungen nötig, stehe die Gemeinde voll in der Verpflichtung. Sie würde aber mit einem Zuschuss zwischen 65 und 90 Prozent entlastet werden. Problematisch werde es beim Tunnel Oberwappenöst, befürchtete der Rathauschef. Dieser führe unter dem Ort durch. Angesichts einer Überdeckung von 14 Metern müsse der Tunnel tiefer gelegt werden.Kopp sprach weiter über das bevorstehende Ende der Wasserrohrbrüche in der Marktredwitzer Straße . Bis Ende Oktober hofft er, dass die alte gegen eine neue Leitung ausgewechselt ist.Die umfangreiche Umrüstung der Grundschule in eine flexible Grundschule kann in zwei Wochen nicht verwirklicht werden. Die Arbeiten dafür werden in die Sommerferien 2018 verschoben. Im Vorfeld dazu wurde in Bezug auf die Raumakustik eine Schule in Nabburg besichtigt.Weiter gab Kopp bekannt, dass eine Kammer des Hochbehälters Ölbrunn saniert ist, die zweite steht nunmehr an. Bis Ende Oktober erwartet er die Fertigstellung der Gemeindeverbindungsstraße von Wunschenberg in das Naabtal. Die letzten Arbeiten mit der Herstellung der Entwässerungsgräben, den Zufahrten, Pflasterungen, Aufbringen der Feinschicht und den anzulegenden Banketten stehen nun an.