Sport Kulmain

22.09.2017

22.09.2017

Die Pechsträhne beim SV Kulmain will einfach nicht abreißen. Nachdem im letzten Heimspiel gegen den SV Inter Bergsteig nur ein nicht zufriedenstellendes Remis zu Buche stand, kehrte der Bezirksliga-Aufsteiger letzte Woche vom Auswärtsspiel bei der Reserve des FC Amberg mit einer unnötigen 2:3-Niederlage zurück.

Warum das Spiel verlorenging, bleibt den SV-Verantwortlichen ein Rätsel. Die zum Großteil hervorragend kreierten Chancen wurden teils fahrlässig vergeben und den gastgebenden Ambergern die Gegentreffer auf dem Silbertablett serviert.Unverständlich auf Kulmainer Seite war die doch verwirrende Berichterstattung aus Amberg, bei der man davon ausgehen kann, dass hier nicht das Spiel Amberg II gegen SV Kulmain dargestellt wurde. Selbst mit Vereinsbrille ist so eine Beurteilung über den Verlauf des Spiels unerklärlich. Letztendlich aber hilft alles Jammern nichts. Die Drechsler-Elf beweist Woche für Woche, dass sie in der Bezirksliga Nord mit bislang allen Kontrahenten mindestens auf Augenhöhe agiert, sich jedoch das Leben durch eine überwiegend grauenhafte Chancenverwertung selbst schwer macht.Nun gastiert am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) die DJK Ensdorf in Kulmain. Die offensivstarken Gäste stehen erwartungsgemäß wieder in der vorderen Tabellenregion. Für den Gastgeber ist derzeit jedoch zweitrangig, wie der Gegner lautet.Soll der Anschluss ans Tabellen-Mittelfeld gelingen, kann das Ziel nur lauten: Die drei Punkte müssen in Kulmain bleiben, sonst steckt der SV die nächsten Wochen im Tabellenkeller fest. Irgendwann muss das Glück den Schwarz-Gelben wieder hold sein.