Sport Kulmain

24.09.2017

Der SV Kulmain landete einen souveränen und auch in der Höhe verdienten 3:0-Heimsieg gegen die DJK Ensdorf und gewann neben den für den Abstiegskampf wichtigen Punkten auch Selbstbewusstsein. Den Gästen gelang es nie, Gefahr vor dem Kulmainer Tor zu erzeugen. Die Heimelf trat in Bestbesetzung an und agierte mit der nötigen Aggressivität nach vorne. Bodner scheiterte per Kopf am guten Gäste-Schlussmann Pangerl. Dollhopf zielte in Rücklage übers Tor. Nachdem Dumler im Strafraum zu Fall kam, verwandelte Chr. Materne (39.) den Strafstoß sicher. Anders als zuletzt blieben die Gelb-Schwarz am Drücker. Einen sehenswerten Flankenlauf von Pusiak vollendete Zeltner mit dem Pausenpfiff zum 2:0.

Nach dem Wechsel hätte Bodner für die Vorentscheidung sorgen können, doch er scheiterte am besten Gästespieler Pangerl. Auf Vorarbeit des starken Pusiak schloss Dollhopf zur Entscheidung ab. Pusiaks scharfe Hereingabe brauchte er nur noch einzuschieben. Als das Spiel gelaufen war, brannte Reinhardt (DJK) die Sicherung durch. Er sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Lukas Reger (SV) folgte ihm nach einer Unsportlichkeit unter die Dusche.SV Kulmain: E. Reger, Biersack, B. Weber, Zeltner, Ditschek, Greger, Bodner (57. L. Reger), Dumler (42. N. Weber), Pusiak, Dollhopf, Materne (75. Griener)DJK Ensdorf: Pangerl, Dotzler (82. Eberhardt), Reinhardt, Kleber, Hummel, A. Weiß, Grabinger, Trager, Siebert, Th. Weiß (77. Reinwald), WindischTore: 1:0 (39./Foulelfmeter) Christian Materne, 2:0 (45.) Andreas Zeltner, 3:0 (64.) Peter Dollhopf - SR: Tim Michel (Steinwiesen) - Zuschauer: 175 - Rot: (69.) R. Reinhardt (DJK) wegen einer Tätlichkeit, (72.) Lukas Reger (SV) wegen einer Unsportlichkeit