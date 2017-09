Sport Kulmain

25.09.2017

Gegen Mannschaften auf Augenhöhe müht sich der SV Kulmain zuletzt vergeblich. Es muss ein Bezirksliga-Spitzenteam wie die DJK Ensdorf herhalten, um nach elf Spieltagen endlich den zweiten Saisonsieg einzufahren. Bei SVK-Trainer Oliver Drechsler ist die Freude groß.

Drechsler: Da gibt's drei Gründe. Zum einen haben wir am Sonntag endlich einmal in Bestbesetzung spielen können. Zweitens hat die Mannschaft endlich ihre Chancen verwertet. Wir waren ja in der laufenden Saison eigentlich nie schlechter als der Gegner, aber die großen Möglichkeiten, die wir herausgearbeitet haben, wurden zu oft liegengelassen.Die DJK Ensdorf liegt uns ganz einfach. Das ist eine Mannschaft, die offensiv ausgerichtet ist, und das kommt unserer Spielweise entgegen.Ja, aber ausgerechnet nach dem Sieg gegen Ensdorf muss ich bereits wieder drei wichtige Stammspieler ersetzen. Nico Pusiak fehlt wegen einer Kuba-Reise drei Spiele, auch Benedikt Weber ist nicht da. Und Lukas Reger ist nach seinem Platzverweis gesperrt.Wir haben das nach Spielende sofort aufgearbeitet. Lukas ist bisweilen recht impulsiv, wobei der Schiedsrichter den Zusammenprall von ihm mit einem Ensdorfer als Tätlichkeit ausgelegt hat. Für mich war das eher eine Konzessionsentscheidung, weil er vorher einem Gästespieler Rot gezeigt hat.Unser Ziel ist es, das Ruder herumzureißen und uns aus der Abstiegszone herauszuarbeiten. Dazu müssen wir aber jetzt auch in Schmidgaden punkten. Es nützt nichts, gegen Ensdorf zu gewinnen und dann beim Tabellenletzten zu verlieren.