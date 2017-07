Sport Kulmain

Ganz schön mutig für einen Aufsteiger. "Eigentlich wollten wir ja gewinnen", verrät Thomas Schmidt im Nachklang zum Saisonstart. Dass es am vergangenen Sonntag für den SV Kulmain beim FC Wernberg dann doch "nur" zu einem 1:1 gereicht hat, nimmt der Abteilungsleiter aber gelassen. "Es war ein flottes und ausgeglichenes Spiel", urteilt Schmidt. "Das Unentschieden war letztlich gerecht."

Nicht zufrieden wäre der Bezirksliga-Rückkehrer allerdings mit einer Punkteteilung im ersten Heimspiel. Am Sonntag um 15 Uhr gastiert der TSV Kastl an der Jahnstraße. Für die Kulmainer ist der TuS ein völlig unbeschriebenes Blatt. "Gegen die haben wir noch nie gespielt", sagt Schmidt. Das Einzige, was bekannt ist: Wie beim SVK hat es auch im Kastler Kader in der Sommerpause kaum Veränderungen gegeben: "Die vertrauen im Großen und Ganzen auf die gleichen Spieler." Den Tabellenzwölften der Vorsaison sieht Schmidt auf Augenhöhe mit seinem Team. "FC Wernberg, SpVgg Schirmitz, TuS Kastl und wir, das ist eine Preisklasse." Im Duell gegen einen etwa gleich starken Konkurrenten, so fordert Schmidt, soll der Heimvorteil den Ausschlag geben: "Drei Punkte sind diesmal Pflicht."SV-Trainer Oliver Drechsler kann auf den Großteil seines Kaders zurückgreifen. Es fehlen jedoch Christian Materne nach seinem Nasenbeinbruch in der Vorbereitung und Andreas Chudalla (Schlüsselbeinverletzung). Mit dabei ist wieder Manuel Bodner, dessen Sperre aus der letzten Spielzeit abgelaufen ist.