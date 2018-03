Sport Kulmain

Sorghof. Der SV Kulmain hat den Restrundenauftakt in der Bezirksliga Nord in den Sand gesetzt. Beim SV Sorghof unterlagen die Schützlinge von Trainer Oliver Drechsler mit 0:3.

Keines der beiden Teams wusste so recht, wo es nach der langen Winterpause mit wenig Spielpraxis stand. Die Gäste übernahmen vom Anstoß weg das Heft in die Hand. Sie vermochten es jedoch nicht, aus anfänglichen Unsicherheiten der Hausherren Kapital zu schlagen. So vergab Nicolas Pusiak in aussichtsreicher Position (2.) und scheiterte am reaktionsschnellen Keeper Michael Götz (5.). Mit zunehmender Spieldauer kam Sorghof besser ins Spiel. Ein genaues Anspiel nutzte Udo Hagerer per Heber zur 1:0-Führung (24.). Die Chance zum Ausgleich versiebte Peter Dollhopf (28.).Nach dem Seitenwechsel drängte Sorghof auf die schnelle Vorentscheidung. Ein Spielzug über Andreas Meyer und Udo Hagerer brachte den eingewechselten Paul Schmidt in gute Position. Dessen Kopfball senkte sich zum 2:0 unter die Latte (54.). Ein Aufbäumen der Gäste gegen die drohende Niederlage verpuffte wirkungslos. Ein von Pusiak getretener Eckball ging an die Querlatte (62.). Damit hatte Kulmain sein Pulver verschossen. Sorghof bekam in der Restspielzeit zwei Foulelfmeter zugesprochen. Zeltner musste daraufhin mit Gelb-Rot vom Platz (70.). Udo Hagerer scheiterte beim ersten Strafstoß an Reger und auch den zweiten Elfer parierte der Gästekeeper, doch Hagerer traf im Nachschuss zum 3:0-Endstand (71.). In Überzahl hatten Hagerer und Schmidt die Gelegenheiten, den Sieg deutlicher zu gestalten.SV Sorghof: Götz, Rudlof, Becker, Wölker (68. Urbanek), Steiner, Doschat (33. Schmidt), Meyer, Johannes Regler, Michael Regler (78. Kraus), Ritter, HagererSV Kulmain: Reger, Bodner, Zeltner (77. Schmidt), Ditschek, Greger, Manuel Griener, Dumler (8. Sollfrank), Pusiak, Dollhopf, Weber (67. Schmid), ChudallaTore: 1:0 (24.) Udo Hagerer, 2:0 (54.) Paul Schmidt, 3:0 (71./Foulelfmeter) Udo Hagerer - Besonderes Vorkommnis: (67.) Udo Hagerer verschießt Foulelfmeter - Gelb-Rot: (70.) Andreas Zeltner (Kulmain), Foulspiel - SR: Eduard Maier (DJK Gleiritsch) - Zuschauer: 130