Sport Kulmain

30.07.2017

3

0 30.07.2017

Der Tus Kastl entführte dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und eines starken Keepers beim 0:0 nicht unverdient einen Punkt aus Kulmain. Dies bedeutet zugleich für beide Teams die zweite Punkteteilung im zweiten Spiel.

Trotz schwüler Temperaturen entwickelte sich eine flotte Partie. Kulmain hatte zwar mehr Spielanteile, jedoch besaßen die Gäste nach 20 Minuten durch Kölbl die erste Möglichkeit. Freistehend verzog er jedoch knapp aus zehn Metern. Kastl agierte das gesamte Spiel aus einer dicht gestaffelten Abwehr. Die größte Kulmainer Chance hatte L. Reger, als er per Kopf nach Eckball nur den Pfosten traf. Dumler setzte den Abpraller knapp vorbei. Mit zunehmender Spieldauer ließ die Konzentration bei beiden Teams nach, und die Fehlpässe häuften sich. Kurz vor dem Halbzeitpfiff prüfte Brandl SV-Torwart Reger mit einem Flachschuss.In der Pause gelang es SV-Coach Olli Drechsler, seine Elf zu motivieren. Nun gingen die Gelb-Schwarzen engagierter zu Werke. Den schönsten Angriff des Spiels vollendete Pusiak mit einem platzierten Schuss in den Winkel. Als die Zuschauer schon den Torschrei auf den Lippen hatten, brachte Ibler jedoch noch die Fingerspitzen an den Ball. Nach Foul an Dollhopf zeigte der gut leitende Schiedsrichter auf den Punkt. Dumler scheiterte jedoch am glänzend reagierenden Ibler. Im Gegenzug hätten die Gäste sogar in Führung gehen können, Blomeier setzten den Ball knapp neben das Tor. In der Schlussphase der Begegnung hatten B. Weber und Pusiak noch gute Gelegenheiten, um die drei Punkte in Kulmain zu behalten.SV Kulmain: E. Reger, Biersack, B. Weber, Zeltner, Ditschek, Greger, Dollhopf (82. Harms), Dumler, L. Reger (66. Bodner), Pusiak, N. WeberTuS Kastl: Ibler, Lother, M. Geitner, Schmid, Ph. Geitner (74. Bösl), Brandl, Körbl, Baumer, Fischer, Schwarzfischer, BlomeierSR: Manuel Dirnberger (Regensburg) - Zuschauer: 160 - Besondere Vorkommnisse: (59.) Gästetorwart Ibler hält Foulelfmeter von Dumler