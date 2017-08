Sport Kulmain

Nach der Heimniederlage in letzter Sekunde gegen die SpVgg Pfreimd besiegte der SV Kulmain drei Tage später den favorisierten SV Sorghof hochverdient mit 2:0. Der SVK zeigte eine engagierte Leistung in allen Mannschaftsteilen und belohnte sich dafür mit dem ersten Saisonsieg in der noch jungen Bezirksliga-Runde.

Dieser war dringend nötig, um nicht bereits früh ins Hintertreffen zu geraten, was die Abstiegszone anbelangt. Mit fünf Punkten aus fünf Spielen kann man zwar nicht unbedingt hochzufrieden sein, mit den gezeigten Leistungen in den absolvierten Partien jedoch umso mehr. Nun geht die Reise am Samstag (Anstoß: 16 Uhr) zum TSV Detag Wernberg, der derzeit sechs Punkte auf dem Habenkonto verbucht.Allerdings muss der SV Kulmain das Auswärtsspiel mit dem sprichwörtlich letzten Aufgebot bestreiten. Neben den Langzeitverletzten Chudalla und Popp fehlen mit Pusiak, Materne, Biersack, Bodner und Elias Reger gleich fünf weitere Akteure. Durch den Ausfall von Torwart Reger tritt man womöglich ohne gelernten Schlussmann an. Einer kurzfristig beantragten Verlegung stimmten die Verantwortlichen des Gastgebers nicht zu, so dass der Sportverein mit dem Ziel "Schadensbegrenzung" die Reise nach Wernberg antritt.