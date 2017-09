Sport Kulmain

15.09.2017

Langsam, aber sicher verzweifelt der SV Kulmain. Nachdem der Bezirksliga-Aufsteiger vor zwei Wochen in letzter Sekunde das Spiel in Schirmitz "abschenken" musste, kassierten die Drechsler-Schützlinge vergangene Woche ebenfalls kurz vor Spielende den schmeichelhaften Ausgleichstreffer im Heimspiel gegen SV Inter Bergsteig Amberg. Die Last-Minute-Punktverluste sind extrem ärgerlich. Der SVK betreibt Spiel für Spiel einen hohen Aufwand, ist in den meisten Fällen ein ebenbürtiger Gegner, kann sich aber nicht belohnen. Es werden Chancen herausgespielt, die Mannschaft kämpft, hat aber letzten Endes derzeit nicht das nötige Quäntchen Glück und Geschick, um einen Vorsprung über die Zeit zu bringen.

So kommt es am Sonntag um 15 Uhr beim FC Amberg II zu einem vorgezogenen Abstiegsduell. Denn auch der Gastgeber steht mit lediglich sechs Punkten im Tabellenkeller und ist zum Erfolg verdammt. Für Kulmain lautet das Ziel, die volle Punktzahl ins Heimgepäck zu schnüren. Noch ist man von den Nichtabstiegsplätzen nicht zu weit entfernt. Jedoch sollte der Abstand nicht größer werden, um die Hoffnungen auf den Klassenerhalt nicht schon frühzeitig begraben zu müssen.