Sport Kulmain

13.08.2017

8

0 13.08.2017

Konnte der SV Kulmain in der vergangenen Aufstiegssaison noch viele Spiele in der Schlussphase für sich entscheiden, so gehen in der Bezirksliga die Partien nun in der Nachspielzeit verloren. Ersatzgeschwächt und trotz starker kämpferischer Leistung musste Kulmain die Punkte den spielstarken Gästen aus Pfreimd überlassen, die die Begegnung mit 2:1 (0:0) gewannen.

Beide Teams lieferten sich über die gesamte Spieldauer eine intensive Partie, welche von hohem Tempo und vielen Nickligkeiten geprägt war. Kulmain ging durch Benedikt Weber (3.) früh in Führung. Gegen seinen trockenen Schuss aus spitzem Winkel war nichts zu halten. Im Gegenzug landete ein Kopfball der Gäste auf der Latte. Bis zur Pause hatten beide Keeper Gelegenheit, sich mehrfach auszuzeichnen. Bergmann hielt bravurös gegen Dollhopf und SV-Torwart Philbert war zur Stelle als B. Lobinger aus kurzer Distanz abzog. Pfreimd war immer nach Eckbällen mit ihren kopfballstarken Stürmern gefährlich.Mit zunehmender Spieldauer wurden die Gäste immer druckvoller und so lag der Ausgleich förmlich in der Luft. In der 52. Minute brachte die Kulmainer Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone und der eingewechselte Max Mischinger sorgte mit einem strammen Flachschuss für den Ausgleich. Beide Teams hatten in der Folge Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. D. Lobinger fand wieder in Philbert seinen Meister und Bergmann brachte gegen Dollhopf gerade noch die Fäuste hoch. In der Schlussphase mobilisierte die SpVgg nochmals alle Kräfte und prompt gelang Bastian Lobinger in der Nachspielzeit der Siegtreffer.SV Kulmain: Philberth., Biersack, B. Weber, Zeltner, Ditschek, Greger, Dollhopf, Dumler, Bodner (78. Ruckriegel), Materne (64. Griener), N. Weber (70. Harms)SpVgg Pfreimd: Bergmann, Prey, Schmid, Schön, Schießl, Sebald (46. Mischinger), Most, D. Lobinger, B. Lobinger, Zeus, LoeschTore: 1:0 ((3.) Weber Benedikt. 1:1 (52.) Max Mischinger, 1:2 (90.+3) Bastian Lobinger - SR: Florian Islinger (Lappersdorf) - Zuschauer: 160