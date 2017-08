Sport Kulmain

11.08.2017

4

0 11.08.2017

Der SV Kulmain kehrte vergangenes Wochenende mit einer 1:2-Niederlage vom Gastspiel beim SC Katzdorf zurück. Wenn Kulmain auch insbesondere in der ersten Hälfte und Anfang der zweiten Halbzeit den Katzdorfern unterlegen war, so hätte der Aufsteiger am Ende durchaus noch einen Punkt mitnehmen können. Das Glück ist dem SV Kulmain derzeit aber nicht hold.

Aufgrund der doch etwas ruppigeren Gangart der Katzdorfer muss Coach Oliver Drechsler für das kommende Spiel gegen die SpVgg Pfreimd (Samstag, 16 Uhr) um den Einsatz von Torhüter Elias Reger und Mittelfeldmotor Christoph Dumler bangen, die beide angeschlagen sind. Wegen Urlaub respektive Verletzungen muss der SV definitiv auf Chudalla, Popp, Pusiak und Lukas Reger verzichten.Der Gastgeber ist sich der Schwere der Aufgabe gegen einen Anwärter auf die vorderen Tabellenplätze durchaus bewusst. Jedoch wird er das Heimspiel nicht schon im Vorfeld kampflos abschenken. Die Drechsler-Truppe möchte ein giftiger und bissiger Gegner sein. Auch in Hinblick auf das nächste Heimspiel bereits am Dienstag, 15. August, gegen den SV Sorghof wollen die Mannen um Spielführer Florian Greger den ersten Saisonsieg einfahren. Das Ziel für beide Heimspiele lautet insgesamt vier Punkte.