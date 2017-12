Sport Kulmain

27.12.2017

Bezirksligist SV Kulmain hat sich selbst das schönste Geschenk unter den Christbaum gelegt: Thomas Kaufmann folgt in der kommenden Spielzeit als Trainer auf den scheidenden Oliver Drechsler.

Bezirksliga-Aufsteiger SV Kulmain hat die besinnliche Weihnachtszeit genutzt und auf der Position des Trainers der ersten Mannschaft Fakten geschaffen: Thomas Kaufmann (38) leitet ab Sommer 2018 die Geschickte des SVK. Der aktuelle Coach Oliver Drechsler hatte die Verantwortlichen frühzeitig informiert, nach dem Ende der laufenden Serie sein Amt nach sechsjähriger Tätigkeit zur Verfügung zu stellen. "Wir haben gute Gespräche mit Kaufmann geführt. Er soll die erfolgreiche Arbeit Drechslers weiterführen", sagte SV-Abteilungsleiter Thomas Schmidt. Bis zur Saison 2016/17 stand Kaufmann beim TSV Kirchenlaibach in der Verantwortung. Seit 2009 coachte er die Oberfranken in der Bezirks- und Landesliga. Sechs Jahre fungierte er zudem als Spielertrainer.Diese Doppelfunktion ist bei seiner neuen Stelle allerdings nicht mehr vorgesehen. "Thomas ist jung und ehrgeizig. Er bringt aus seiner aktiven Spieler- und Trainerlaufbahn viel Erfahrung mit. Davon wollen und werden wir sicherlich profitieren", beschreibt Schmidt den neuen Mann. Kaufmann, der aus der Kirchenlaibacher Jugend stammt, kickte vor seinem Engagement beim TSV unter anderem bei der SpVgg Bayreuth, dem SC Weismain, der SpVgg SV Weiden sowie dem SVSW Kemnath. In der laufenden Saison pausiert er und kümmert sich um die D-Jugend beim TSV Kirchenlaibach, bei der sein Sohn aktiv ist. Schmidt hofft, dass mit der Verpflichtung Kaufmanns der ein oder andere Spieler zurück zum SV Kulmain gelockt werden kann. "Kaufmann genießt in Spielerkreisen einen exzellenten Ruf. Von daher hegen wir berechtigte Hoffnungen, zur neuen Spielzeit den ein oder anderen 'Heimkehrer' im gelb-schwarzen Trikot begrüßen zu dürfen." Die Verpflichtung Kaufmanns gilt ligenunabhängig: Selbst wenn der aktuell Tabellen-13. der Bezirksliga den Klassenerhalt verpassen sollte, steht das Weihnachtsgeschenk nächste Saison an der Außenlinie.