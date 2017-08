Vermischtes Kulmain

02.08.2017

7

0 02.08.2017

Die Schultaschen standen noch gar nicht richtig auf dem Boden, da schnappten sich die Kinder und Jugendlichen schon ihre Schlafsäcke und Zelte. Dieser "fliegende Wechsel" gehört in Kulmain einfach zum Ferienstart.

Das Zeltlager des Sportvereins war erneut die Auftaktveranstaltung des gemeindlichen Ferienprogramms. Zum 14. Mal hatten sich die Verantwortlichen unter Leitung von Christian Griener und den Betreuern der Fußballjugendmannschaften am ersten Ferienwochenende das SV-Sportgelände nahe dem Stausee als Lagerort ausgesucht. Zum insgesamt 29. Mal wuchs eine kleine Zeltstadt mit rund 30 Zelten in jeder Größe.Ideales Campingwetter ließ bei angenehmen Abendtemperaturen die Gemeinde- und Sportjugend bei Lageratmosphäre und -feuer, Spiel und Sport zusammenwachsen. Rund 70 Mädchen und Jungs mit 15 Betreuern waren diesmal mit Schlafsack, Luftmatratze, Zelten, Taschenlampen sowie viel guter Laune gekommen.Den ersten Tag verbrachten sie mit dem Zeltaufbau, Einrichten des Lagers samt Feuerstelle und dem "Angrillen". Die Betreuer hatten sich ein reichhaltiges Programm ausgedacht. Das Lagerleben und die vielen Unterhaltungsmöglichkeiten mit stetem Lagerfeuer machten den 5- bis 15-Jährigen mächtig Spaß. Am zweiten Abend waren Flutlichtspiele und das Bewachen des Lagerfeuers die ersten beiden Programmpunkte.Voll im Zeichen des Fußballs stand der nächste Tag mit dem Ballartistwettbewerb mit vielen Stationen und freien Spielstunden. Der Stadionparcours mit Fußballübungen, vielen Spiel-, Sport- und Spaßeinlagen samt Fußballbiathlon waren ganz nach dem Geschmack der Teilnehmer. Ein absoluter Anziehungspunkt war an allen vier Tagen die aus einer Siloplane erreichtete Wasserrutsche am Staudamm. Die G- und F-Junioren zeigten ihren Mamis, was eine Harke ist, und die C- bis E-Junioren, dass sie besser kicken können als ihre Papis. Anschließend gab es für die Eltern, Großeltern sowie Gäste Kaffee und Kuchen, bevor am Abend auch für sie ein Grillfest begann.Die Besucher hörten bei der Saisonabschlussfeier einen Rückblick auf die abgelaufene Fußballsaison mit Höhepunkten des Sportjahres. Bestens versorgt wurden die Teilnehmer durch die von den Betreuern betriebene Feldküche, die nicht nur mit Wurstsemmeln, Tee und warmer Milch aufwarten konnte, sondern auch gemeinsame Mittagessen mit leckeren Nudelgerichten ermöglichte. Das viertägige Zeltlager endete mit dem Zeltabbau und Aufräumen des -platzes samt Reinigung der sanitären Einrichtungen. Die SV-Aktiven kommen damit nach einem Fetenmonat in ruhigeres Fahrwasser, denn 90. Vereinsjubiläum, SV-Sommercup und Zeltlager haben bei vielen deutliche Schlafspuren hinterlassen.