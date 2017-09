Vermischtes Kulmain

17.09.2017

Die Gemeinde Kulmain geht ihren eingeschlagenen Weg zur streckenweisen Erneuerung der Wasserversorgung weiter. Nach vermehrten Rohrbrüchen ist nun die Leitung in der Marktredwitzer Straße dran.

Kulmain. (ak) Seit Anfang September laufen die Tiefbauarbeiten zur Erneuerung der Hauptversorgungsleitung in der Marktredwitzer Straße. Die Kommune trägt damit dem erhöhten Unterhaltungsaufwand durch Rohrbrüche und dessen Kosten durch den Neubau Rechnung. Nach der Erneuerung der Wasserhauptleitung in der Hauptstraße begann die Firma Roth aus Wunsiedel mit dem Austausch der über 65 Jahre alten Graugussleitung.Ab der im Einmündungsbereich der Marktredwitzer Straße in die Kemnather Straße bereits erneuerten PE-Hauptleitung wird in einer Tiefe von rund 1,60 Metern die neue PE-Leitung eingebaut. Sie wurde bereits vorher verschweißt und wird Zug um Zug in den fertigen Leitungsgraben gehoben. Rund 200 der 450 Meter langen Baustrecke sind bereits geschafft, obwohl Fels und Schiefergestein, das mit einer Fräse bearbeitet werden musste, die Grabenarbeiten erschwerten.Nach Verlassen des asphaltierten Straßenbereiches gestalten sich die Verlegearbeiten leichter, da im Seitenstreifen der Straße auch die erschwerende Felsschicht nach 150 Metern endete. Der Tiefbau kam daher zügiger voran.Auf der Sanierungsstrecke werden zwei Unterflurhydranten und ein Entlüfter am Hochpunkt der Leitungsstrecke eingebaut. Im Baubereich werden sechs Anwesen an die neue Wasserhauptleitung umgeschlossen und die Hausanschlussleitungen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen mit PE-Rohren erneuert. Den Besitzern der Anwesen wird geraten, auch die Hausanschlussleitung innerhalb des Grundstückes im Zuge der Baumaßnahme auf eigene Kosten mit erneuern zu lassen, um auch in Zukunft die Versorgung störungsfrei gewährleisten zu können.Die neue Hauptleitung wird zum einen an den Hauptstrang im Zinsterweg und die bereits erneuerte Hauptleitung Richtung US-Siedlung angebunden. Durch die erneuerten Ringleitungen werden die Versorgungssicherheit wesentlich verbessert und die Unterhaltskosten minimiert.Die Baukosten beziffern sich auf rund 105 000 Euro. Neben Leitungserneuerungen sind in den nächsten Jahren auch weitere Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten an den Gewinnungsanlagen, Hauptleitungen und Hochbehältern samt Einbau moderner Überwachungstechnik erforderlich.