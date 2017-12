Vermischtes Kulmain

27.12.2017

10

0 27.12.201710

Speichersdorf. Nur sehr wenig Bürger praktizieren die alte Tradition, ein Winterwendfeuer zu entfachen und mit Freunden und guten Bekannten zu feiern. Einer davon ist Herbert Brilla. "Es mir ein wichtiges Anliegen zusammen mit meiner Familie, Freunden und guten Bekannten den Tag der Tag- und Nachtgleiche zu feiern. Jeder kann's im Sommer, ich mag's besonders bei Kälte und Schnee", erklärte der Wahl-Speichersdorfer.

Zwar wurde es diesmal nichts mit den weißen und kalten Boten des Winters, doch das hinderte den hartgesottenen und gebürtigen Kulmainer nicht daran, sein Feuer und Fest in gewohnter Weise zu zelebrieren. Als alter Holzwurm war es ihm ein Leichtes, sein selbst geschlagenes Holz für das Winterwendfeuer auf der eigens dafür zusammengeschweißten Feuerschale pyramidenförmig aufzustapeln. Die hatte er in Mitten seiner Garageneinfahrt platziert. Damit kein Fehlalarm der Feuerwehr durch die Nachbarschaft ausgelöst wurde, war ein Anruf der Speichersdorfer Feuerwehr obligatorisch.Nach Eintritt der Dunkelheit überließ er einem weiblichen Gast die Ehre, mit einer Fackel das Winterwendfeuer zu entzünden. Im Nu loderten binnen zehn Minuten bis zu drei Meter hohe Flammen entlang der massiven Holzscheite in den nebeligen und mit Nieselregen verhangenen Abendhimmel. Sie erleuchteten das Ende der Graserstraße und lockten manch Neugierigen an. In der daran anschließenden Garage hatte der Hausbesitzer eine beheizte Partyzone eingerichtet, in der es sich die Gäste gemütlich machten.Gutes von Grill, selbstgemachter Glühwein, Salate und den einen oder anderen Kurzen kredenzte der Gastgeber seinen Gästen, die sich des Öfteren wärmend um die Feuerstätte sammelten. "Bei Schnee und Kälte kann's nicht jeder", war Herbert Brillas Erkenntnis für einen schönen Abend, der gegen 21 Uhr mit langsamen Erlöschen des prächtigen Winterwendfeuers endete.